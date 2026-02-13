Charly Sosa sorprendió a todos con su presentación en la residencia de Donald Trump

El cantante Charly Sosa sorprendió a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje en sus redes sociales, en las que relató la experiencia de haber cantado en Mar-a-Lago, la residencia del presidente estadounidense Donald Trump.
En el texto, Sosa reflexionó sobre su trayectoria: “Hoy me toca vivir uno de esos momentos que te hacen frenar un segundo y mirar todo el camino recorrido… De aquellos primeros escenarios, de las giras interminables, de los sueños escritos en un cuaderno… a estar cantando en Mar-a-Lago, en la casa del presidente Donald Trump. La música me llevó más lejos de lo que alguna vez imaginé. Y no hablo solo de kilómetros… hablo de metas, de desafíos, de crecer, de caer y volver a levantarme”.
El artista destacó que alcanzar sus sueños no fue cuestión de azar, sino de esfuerzo constante: “Si algo aprendí en este camino es que los sueños no se cumplen por casualidad. Se cumplen con trabajo, constancia, humildad y fe. Con noches sin dormir, con sacrificios que nadie ve y con el corazón puesto en lo que uno ama”.
Sosa alentó a sus seguidores a perseguir sus propios objetivos: “Si yo pude llegar hasta acá con mi música, vos también podés llegar a donde sueñes. Creé en vos. Trabajá. No aflojes. Porque cuando el sueño es verdadero… el esfuerzo siempre encuentra su recompensa”.
Finalmente, el cantante agradeció a quienes lo acompañan en su carrera: “Gracias a todos los que forman parte de este viaje. Esto también es de ustedes”.
