Carmen Barbieri y Marcelo Polino fueron evacuados de un avión tras una amenaza de bomba

El pasado domingo 1º de setiembre, Carmen Barbieri y Marcelo Polino contaron que en su regreso de Ushuaia a Buenos Aires su avión hizo un aterrizaje forzoso debido a una amenaza de bomba.

“Último momento: Amenaza de bomba en el vuelo de AR 1883 Ushuaia Buenos Aires. Nos bajaron. No dan info está la PSA y Fuerza aérea”, fueron las palabras del periodista en su cuenta de X (Twitter).

Luego de volver a la capital argentina, Carmen Barbieiri contó cómo vivió ese desvío del avión en su programa de Mañanísima. “El momento que pasamos fue bastante bravo. Estábamos adentro del avión. Estábamos todos tranquilos y de repente sentí que el avión se movía. Dije ‘habrá agarrado un pozo de aire’”, comenzó.

“Yo estaba con Marcelo Polino y Matías. Los tres estábamos juntitos, adelante. No viajábamos en primera, creo que estaba en primera el señor de la bomba. No me dio miedo, me dio indignación porque no estábamos enterados. Entiendo que la palabra ‘bomba’ no se puede decir porque la gente puede entrar en pánico. Pero que nos digan algo. No sé, que estábamos volviendo por un desperfecto técnico”, agregó.

“Yo empecé a ver la tierra cerca, y después el agua. Dije ‘wow, acá pasa algo’. Les dije en broma (a Polino y Matías): ‘Yo sé nadar muy bien, vengan conmigo’. Pero Marcelo me mira y me dice: ‘Algo está pasando.Estuvimos mucho tiempo encerrados en el avión, esperando que alguien nos diga algo. A Marcelo Polino le agarró un ataque, decía: ‘Por favor, hay que informar’. Nosotros dos somos muy quilomberos”, cerró.

