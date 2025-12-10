Carlos Barceló habló de su salida de M24 y señaló que no le pagaron despido: “Me callé”

Montevideo Portal
El comunicador y director responsable del conjunto de carnaval Sociedad Anónima, Carlos Barceló, se refirió a los despidos masivos de M24, radio a la que perteneció hasta comienzos de 2020.
Según el maragato, a finales de abril de 2020 fue desvinculado telefónicamente y no recibió su despido, y decidió no hacerlo público ni presentarlo en el Ministerio de Trabajo, ya que “hubiera sido un demérito ante la sociedad”.
“A mí me parecía que [M24 era] una herramienta construida para hacer visible cosas importantes como podían ser los derechos de los trabajadores”, acotó. “Me pareció más importante esa herramienta para ayudar a construir una sociedad más equilibrada en la comunicación. Y me callé”, expresó.
“Nunca hubo explicación, y no hubo un trato humano”, agregó el humorista, aunque contrastó que “siempre hay buena gente”. Consultado por qué no lo hizo público, Barceló señaló: “Lo importante no era yo, lo importante era la situación”, agregó.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]