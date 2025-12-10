Pantallazo

Carlos Barceló habló de su salida de M24 y señaló que no le pagaron despido: “Me callé”

El comunicador y director responsable del conjunto de carnaval Sociedad Anónima, Carlos Barceló, se refirió a los despidos masivos de M24, radio a la que perteneció hasta comienzos de 2020.

Según el maragato, a finales de abril de 2020 fue desvinculado telefónicamente y no recibió su despido, y decidió no hacerlo público ni presentarlo en el Ministerio de Trabajo, ya que “hubiera sido un demérito ante la sociedad”.

“A mí me parecía que [M24 era] una herramienta construida para hacer visible cosas importantes como podían ser los derechos de los trabajadores”, acotó. “Me pareció más importante esa herramienta para ayudar a construir una sociedad más equilibrada en la comunicación. Y me callé”, expresó.

“Nunca hubo explicación, y no hubo un trato humano”, agregó el humorista, aunque contrastó que “siempre hay buena gente”. Consultado por qué no lo hizo público, Barceló señaló: “Lo importante no era yo, lo importante era la situación”, agregó.

