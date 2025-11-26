Canal 5 estrena Benedetti, 60 años con Luz, documental sobre su historia de amor

Pantallazo

Este viernes 28 de noviembre a las 22:00, Canal 5 presenta en el ciclo El cine de los uruguayos el estreno de Benedetti, 60 años con Luz, una producción documental dirigida por Andrés Varela que explora el vínculo profundo, vital y a la vez discreto entre el escritor Mario Benedetti y su compañera de vida, Luz López.

Con un relato íntimo y conmovedor, el film reconstruye una relación que atravesó adolescencia, exilio, creación literaria, redes de amistad y la enfermedad. Luz fue la figura silenciosa pero esencial en la vida de Benedetti: lo acompañó desde sus primeros pasos como escritor hasta los años duros del exilio, y permaneció a su lado durante su consagración como una de las voces más influyentes de la literatura latinoamericana.

Testimonios y material inédito

El documental cuenta con testimonios valiosos de personalidades como José Mujica, Joan Manuel Serrat, Nacha Guevara, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Héctor Alterio, quienes comparten recuerdos, lecturas y vivencias vinculadas tanto a la obra como al hombre detrás de los libros.

Además, se presenta material audiovisual inédito, cartas, fotografías y grabaciones privadas que iluminan aspectos poco conocidos de la vida personal del autor de La tregua y Gracias por el fuego.

El deterioro de Luz a causa del Alzheimer marcó los últimos años de la pareja. El documental aborda esa etapa con sensibilidad, evitando el golpe bajo y apostando por la ternura y la dignidad. La memoria, uno de los temas centrales en la obra de Benedetti, se convierte aquí en eje vital del relato, como puente entre lo vivido y lo perdido.