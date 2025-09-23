Canal 4: dos programas fueron nominados a nivel continental por premios Produ

Pantallazo

Montevideo Portal

Los premios Produ, que distinguen a las mejores producciones en Latinoamérica, nominaron a dos programas televisivos de Canal 4. Según su propia web, los premios “brindan la plataforma digital para una evaluación objetiva y sana entre colegas y la experiencia, objetividad y criterio de los jurados garantizan el prestigio y éxito de los premios”. Los premios “son evaluados y otorgados por más de 700 jurados, profesionales de la televisión y los contenidos”.

En tal sentido, fueron distinguidos los programas Bichos de Ciudad, conducido por Roberto Hernández, Checho Bianchi y Vale Sulca; y Maestros del hogar, ciclo que estuvo al mando de Leti Fernández.

El primero fue nominado dentro de la categoría mejor programa seriado no guionado de vida y entorno, mientras que el segundo como mejor contenido de realidad de competencia original.

Además, fue nominado como mejor director Miguel Mendá, por el reality Maestros del hogar. Mendá también ha participado en otros ciclos como Ahora Caigo y Santo y Seña.

Los ganadores se descubrirán el 29 y 30 de octubre, cuando se realice la gala de los Premios Produ. Se reconocerán a través de 100 categorías “lo mejor del contenido iberoamericano, y a aquellos que están detrás y delante de cámaras para hacerlos posibles”.

Montevideo Portal