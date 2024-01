Pantallazo

Cami Rajchman sobre el machismo que vivió en la música: “¡Cómo no me daba cuenta!”

Después de muchos años alejada de la música, Cami Rajchman volvió a cantar junto con Fer Vázquez, su excompañero de Rombai. La comunicadora y el cantante se reconciliaron y sacaron dos temas que revivieron el género de la cumbia pop, y se ubicaron dentro de los más escuchados de Spotify en Uruguay.

La conductora aprovechó del espacio que tiene en el programa de streaming de Aweno TV y se refirió al machismo que vivió en la época que era vocalista de Rombai y hacían gira por varios países.

“En el ambiente de la música, para mí, había muchísimo machismo muy marcado que nos hacíamos todos los boludos. Yo en ese momento no entendía que era machismo”, comenzó la presentadora en Weno qué pasó.

“No se hablaba de ese tipo de machismo. Yo escuché algún comentario alguna vez en el ambiente ponele: ‘Dejala pasar a la VIP si está para irse después conmigo’. No me daba cuenta que capaz un ‘sí, que se suba a la combi, pero si quiere algo’”, agregó.

“Es un ambiente donde el otro está en desventaja, porque por cierto lado o te admira o se quiere acercar a vos. En el momento en el que yo viví eso, yo no me daba cuenta. Con los años, teniendo conversaciones con distintas personas, volví atrás y dije: ‘Pah, yo re viví estas cosas, cómo no me daba cuenta de que esto pasaba cerca mío’”, concluyó.