Cami Rajchman lloró en las redes al anunciar un nuevo proyecto: “Me cayeron lágrimas”

Pantallazo

Cami Rajchman compartió un video muy emotivo en sus redes sociales en el que, entre lágrimas, reveló que fue convocada para participar de un nuevo proyecto junto a una marca. Aunque prefirió no dar demasiados detalles, adelantó que el desafío incluye un viaje que la tiene profundamente entusiasmada.

“Hace unos días me llegó un llamadito con un nuevo desafío personal y laboral. De la alegría se me cayeron varias lágrimas. Encima mayo es históricamente mi peor mes laboral, por ende pensé que era mi fin y que nadie más me quería en su marca. Por suerte, solo era que no les quedaba presupuesto y ahora en junio ya explotó la trabajación de nuevo”, dijo con lágrimas en los ojos y emocionada.

Luego, recurrió al humor para graficar el contraste entre los dos últimos meses vividos: compartió un clip en el que se lee “Mayo: vas a comer banco. Junio: CALENTÁ QUE ENTRAMOS”, y lo acompañó con una reflexión: “Espero que me hayan dado bola porque fue una linda reflexión con un toque de humor, pero posta estaba re triste y ahora re contenta. No existen los grises acá”.

Antes de revelar la noticia, Cami había publicado una serie de fotos de su infancia, con tono nostálgico, recordando sus sueños de chica y cómo, con el tiempo, fue perdiendo la capacidad de asombro frente a los logros alcanzados.

“Soñaba con los escenarios, las luces y el reconocimiento. Siempre me dio vergüenza que saliera de mi boca la frase ‘cuando sea grande quiero ser famosa’. Pero honestamente no quería ningún plan B. Así como vos siempre quisiste ser médico y salvar vidas (te aplaudo, sos mi ídolo), yo quería POR LO MENOS aparecer en la televisión haciendo de extra en un comercial boludo que se filmaba con bajo presupuesto para el canal de aire de España e iba de onda”.

En otra de sus reflexiones, confesó que cumplir sus metas le trajo una felicidad inmensa, pero también una desconexión emocional con lo que antes la emocionaba profundamente: “Cumplir los sueños se siente como tocar el cielo con las manos. Pero la otra cara, es que te vas acostumbrando a esa vida y sin darte cuenta lo naturalizás cuando te piden una foto en la calle, o cuando suena tu canción en la radio, o cuando te piden que le mandes un video a su primita que cumple 15, incluso cuando otros colegas te reconocen. Pasa a ser normal”.

Y finalizó con una autocrítica sincera: “Es que pasaron TANTAS cosas buenas que en un momento las empecé a dar ‘por sentadas’ y perdí esa emoción de ‘fa, qué locura que me esté pasando esto a mí’. Detesto que me pase esto, eh. No me enorgullece para nada”.