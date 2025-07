Cami Rajchman habló de su nueva etapa: “Me separé por razones de fuerza mayor”

Pantallazo

Después de anunciar su separación de Santi Urrutia el pasado 9 de abril, Cami Rajchman volvió a referirse públicamente al tema y compartió cómo está transitando su nueva etapa personal. La ex-Rombai y actual conductora del programa Weno, qué pasó (Aweno TV) abrió su corazón al aire y reflexionó sobre el proceso emocional que vive tras la ruptura.

La relación con Urrutia había sido oficializada en agosto de 2023 y ambos comenzaron a convivir pocos meses después, en noviembre. Sin embargo, la historia llegó a su fin a principios de abril de este año, y hoy Cami enfrenta la soltería desde un lugar de autoconocimiento.

“Estoy disfrutando de estar sola. Esta soltería me agarró parada distinta. Si fuera por mí o por mi forma de hacer las cosas, no me habría separado”, confesó la comunicadora durante el programa. Y agregó: “Me separé por razones de fuerza mayor, entonces siento como que me estoy amigando entre lo que quería y lo que me toca”.

Con total honestidad, la comunicadora admitió que está aprovechando esta etapa como una oportunidad para reencontrarse consigo misma: “Es la primera vez que se me da el vivir sola y tomar decisiones por mí misma. Es un proyecto solo para mí, porque no lo proyecto con nadie más”.

Aunque reconoció que no es lo que deseaba, intenta resignificar el momento: “¿Es lo que quiero para mi vida? No. No quiero la soltería, pero ojalá me amigue. Ojalá la disfrute, no en el sentido de los hombres, sino en el de decir: ‘me encantó estar sola en un momento de mi vida’. Lo tengo que ver como un regalo y avanzar”, concluyó.