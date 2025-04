Buysan picante ante comentarios sobre uso de boina: “Me tiene que gustar a mí, no a vos”

Pantallazo

El frío llegó a Montevideo y los atuendos para salir a la calle empiezan a dar lugar al abrigo. En este sentido, uno de los que experimentó un cambio de look fue Federico Buysan, que este viernes concurrió a El Epsectador Deportes a realizar su programa La mañana del fútbol de boina.

Pero el atuendo no pasó desapercibido. De inmediato, se realizó la comparación entre Buysan y Thomas Shelby, el personaje principal de la serie británica, Peaky Blinders, que narra la historia de unos gánsteres de la zona de Birmingham que con métodos mafiosos empiezan a ascender en toda Inglaterra.

Ni bien Buysan entró al estudio para realizar el pase con el programa que lo antecede, y que conduce Sebastián Giovanelli, desde el control de la emisora pusieron de fondo la cortina musical que caracteriza a la serie, y además armaron una pantalla partida donde de un lado ubicaron a Buysan y del otro a Thomas Shelby, el personaje de la ficción interpretado por el irlandés Cillian Murphy.

Al respecto, el conductor de La mañana del fútbol tuvo algunos comentarios. “Tengo ojos claros, pero no tanto como él... ¡Qué facha la de ese hombre!”, sostuvo.

Más adelante en el programa, Buysan respondió al aire ante mensajes que dijo haber recibido, de quienes le cuestionaron su look. “Yo hago radio, no estoy con la facha de la televisión. Estoy haciendo radio y, la verdad, a mí me gusta. No te tiene que gustar a vos, me tiene que gustar a mí. ¿Entendes? Si del otro lado no les gusta el look que elegí de viernes (...) Sí, me puse hoy una boinita. Mi viejo usaba boina, y me gustaba. A mi viejo le quedaba bien, me la regaló y la verdad que la uso”, contó.

“Yo no digo que Buysan y Tommy Shelby son dos gotas de agua. No. Él está despegado. Yo simplemente me puse una boinita”, finalizó sobre el punto.

Pese a todo, el conductor señaló que el gran problema de la boina es que, al sacársela, el pelo le queda aplastado. “Entonces, ahora hasta las 13:00 la tengo que usar. Después de tarde me baño y sale jopo de vuelta”, dijo.

