Bonnie Tyler despertó de un coma inducido, pero sigue en estado grave de salud

La cantante británica Bonnie Tyler, reconocida mundialmente por éxitos como “Total Eclipse of the Heart”, despertó del coma inducido en el que permanecía desde hace varias semanas, aunque continúa internada en estado grave en un hospital de Portugal.

La actualización fue difundida este lunes, por el equipo de representantes de la artista, que señaló que su estado general muestra signos de mejoría, pero que el proceso de recuperación está siendo ““extremadamente lento”.

Tyler, de 75 años, permanece ingresada en una unidad de cuidados intensivos de la ciudad de Faro, en el sur de Portugal,, donde posee una residencia.

El complejo cuadro médico comenzó en abril, cuando la cantante sufrió fuertes dolores abdominales poco después de llegar al país europeo. Tras ser trasladada de urgencia a un centro asistencial. Los médicos le diagnosticaron una perforación intestinal severa, y resolvieron intervenirla quirúrgicamente.

Si bien en un primer momento su entorno informó que la operación había sido exitosa y que evolucionaba favorablemente, semanas más tarde surgieron complicaciones que llevaron a los especialistas a inducirle un coma para facilitar el tratamiento.

De acuerdo con reportes de medios portugueses, durante un intento previo de retirarla de ese estado la artista sufrió un paro cardíaco, aunque esa información no fue confirmada oficialmente por sus representantes.

A raíz de su situación de salud, fueron cancelados todos los conciertos que Tyler tenía previstos hasta finales de agosto.

En el mismo comunicado, el equipo de la cantante agradeció las muestras de apoyo recibidas desde distintos países. ““Queremos agradecer a todos la enorme simpatía y el apoyo recibidos de todo el mundo””, expresaron.

Bonnie Tyler alcanzó fama internacional durante las décadas de 1970 y 1980 con canciones como “It's a Heartache”, “Holding Out for a Hero” y “Total Eclipse of the Heart”,, uno de los temas más exitosos de la historia del pop rock.