Boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez: estos son los detalles

Pantallazo

Por The New York Times

Por The New York Times | Jesse McKinley and Emma Bubola

Weddings and Engagements

Bezos, Jeffrey P

Venice (Italy)

La unión, rodeada de secretismo y especulaciones, se lleva a cabo en Venecia en unos días.

Es posible que se trate de la mejor boda semisecreta que el dinero puede comprar.

La semana que viene, Jeff Bezos, fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo, se casará con Lauren Sánchez, ex reportera de televisión. Su ceremonia promete ser una de las más vigiladas y celebradas de los últimos tiempos.

Más allá de su ubicación general —Venecia, donde algunos lugareños ya están molestos por el acontecimiento—, poco se sabe de las inminentes nupcias de la pareja, tras lo que han sido unos seis años de noviazgo público.

Es un periodo en el que Bezos ha pasado de ser conocido como propietario del Washington Post, uno de los periódicos más importantes del país, a ser conocido como amigo de un presidente famoso por sus ataques a la prensa.

Al mismo tiempo, Sánchez ha pasado de ser presentadora de noticiero en Los Ángeles y una figura notable en la escena social a convertirse en una celebridad por derecho propio, realizando breves vuelos espaciales con Katy Perry a bordo de un cohete financiado por su prometido y celebrando una despedida de soltera a la que asistieron las Kardashian.

Bezos, de 61 años, le propuso matrimonio a Sánchez, de 55, en su yate, Koru, atracado cerca del Festival de Cine de Cannes en mayo de 2023, según una entrevista en Vogue, escondiendo el anillo de diamantes rosas bajo la almohada de ella. “Cuando Jeff abrió la caja”, recordó Sánchez. “Creo que me desmayé un poco”.

Sin embargo, a pesar de toda esa publicidad, los planes verdaderos de la boda han permanecido en el más absoluto secreto, por motivos de seguridad y posibles protestas, aunque abundan los rumores sobre la lista de invitados, el lugar y, naturalmente, el acuerdo prenupcial. Esto es lo que sabemos.

¿Dónde y cuándo es la boda?

No hay que decir siquiera que es una boda de destino, y parece probable que se celebre entre el 26 y el 28 de junio. Según informaciones no confirmadas de la prensa italiana, los lugares de celebración podrían ser una pagoda en la playa del Lido de Venecia, donde se celebra el Festival de Cine de Venecia; la isla de San Giorgio, frente al palacio Ducal; y la Scuola Grande della Misericordia, un edificio renacentista cuidadosamente restaurado, que desprende un ambiente de boda símbolo de estatus: techos altos, una columnata interior y muchos pedestales.

Pero Bezos y los suyos han guardado silencio sobre los lugares de celebración, y sobre casi todo lo demás.

Dondequiera que Sánchez y Bezos se den el “sí, acepto”, no será en el Ayuntamiento, como hicieron George Clooney y Amal Alamuddin, quienes se casaron allí en 2014, según las autoridades municipales. Italia tiene diversas normas sobre los ritos matrimoniales, que pueden incluir ceremonias religiosas, a menudo celebradas en iglesias católicas. La boda Sánchez-Bezos, sin embargo, será aconfesional, probablemente de carácter ceremonial.

¿Quién está invitado?

El secretismo que rodea al acontecimiento se extiende a la lista de asistentes, aunque se esperan unos 200 invitados. Muchos de ellos serán amigos íntimos y familiares —la pareja tiene siete hijos, en total, de matrimonios y relaciones anteriores—, con una mezcla de famosos, magnates de la tecnología y figuras políticas. El presidente Donald Trump no asistirá, aunque es probable que lo haga su hija Ivanka, con su marido, Jared Kushner.

Se cree que la lista está repleta de famosos, como Oprah Winfrey, Mick Jagger, Jay-Z y Beyoncé, Eva Longoria, Gayle King y Jewel. Es posible que Barry Diller y su esposa, Diane von Furstenberg, que tienen una casa en Venecia, también asistan.

Si la despedida de soltera —celebrada en París en mayo— sirvió de indicio, es probable que tanto Perry como Kim Kardashian estén en la lista de invitados, al igual que Kris Jenner.

En la despedida de soltera de Sánchez también participaron amigas como Veronica Smiley Grazer, ejecutiva de marketing cuyo marido es el productor de cine Brian Grazer; Lydia Kives, abogada de derechos civiles casada con Michael Kives, inversor canadiense y ex agente al que se ha calificado de “superconector de Hollywood”; y October Gonzalez, presentadora de televisión casada con el jugador de fútbol americano Tony Gonzalez, miembro del Salón de la Fama y ex novio de Sánchez, con quien comparte un hijo. Todos ellos podrían aparecer en escena, al igual que algunos de los tecnobros de Bezos, como Bill Gates, quien asistió a una de las fiestas de compromiso de la pareja.

Algunos invitados podrían llegar en barco: un representante de los operadores náuticos locales dijo que se esperaba que nueve yates relacionados con la boda atracaran en Venecia durante la semana previa al acontecimiento.

¿Cuánto va a costar todo esto?

Bueno, sin duda más que una compra normal en Amazon, pero quizá no al nivel de la boda Ambani-Merchant del año pasado en Bombay. Aun así, numerosos tabloides han calculado que el costo ascenderá a varios millones.

Quizás conscientes de la preocupación local por la posible ostentación de la boda, Lanza & Baucina, que la organiza, expresó su intención de minimizar “cualquier perturbación a la ciudad” y a sus residentes, al tiempo que empleaba a lugareños para la realización de los actos. Añadieron que Bezos y Sánchez han apoyado “la ciudad y su importantísima laguna a través de organizaciones sin ánimo de lucro y proyectos asociados”.

Lanza & Baucina, una prestigiosa agencia con sede en Londres creada por tres primos italianos, ya ha trabajado en Venecia, y afirma —en su sitio web todo en mayúsculas— que ha planificado “LAS FIESTAS MÁS EXCLUSIVAS, PRIVADAS Y ESPECTACULARES DEL MUNDO”, incluidas bodas reales y de famosos, en todos los continentes. Pero también son cautos en su planteamiento.

“LA DISCRECIÓN ES PRIMORDIAL PARA NOSOTROS”, se lee en el sitio web.

¿Por qué protesta la gente?

Venecia y sus canales atraen a grandes multitudes, sobre todo en verano, lo que ha llevado a las autoridades municipales a imponer una pequeña tarifa a los visitantes durante las horas punta y a limitar el tamaño de los grupos turísticos.

Pero las protestas por la boda de Bezos también parecen coincidir con un movimiento más amplio en algunas localidades europeas populares contra el “turismo excesivo”, con manifestaciones en lugares como Barcelona, Mallorca y Lisboa.

En Venecia, el movimiento “Sin espacio para Bezos” promete más protestas, y se habla de bloquear canales y de otras travesuras antinupciales.

Tommaso Cacciari, uno de los organizadores de las protestas, dijo que planeaban obstruir los canales que conducen a la Scuola Grande della Misericordia, uno de los lugares donde se rumorea que se celebrará la boda, con barcos y también con animales hinchables. “Quizá consigamos bloquearlo”, dijo. “Pero seguro que tendrán que vernos”.

Darco Pellos, prefecto de policía de Venecia, dijo que se reforzará la seguridad para garantizar que los actos se desarrollen sin incidentes.

Ya se ven pancartas y carteles, algunos con el lema “Venicelandia: un patio de recreo digno de un oligarca”.

Como contrapunto, los funcionarios locales han dicho que solo se han reservado unos 30 taxis acuáticos para el acontecimiento, y algunos residentes han acogido con satisfacción la boda ultra acaudalada, señalando que la ciudad ha acogido regularmente grandes y llamativas fiestas.

¿Cómo se espera que sea la escena?

Es probable que haya una avalancha de paparazzi y otros observadores de estrellas aficionados.

Un punto de referencia es el evento Clooney-Alamuddin de 2014, en el que los programas de famosos y los noticiarios matinales se trasladaron a Venecia y los fotógrafos persiguieron a la pareja. (Aquella pareja parecía notablemente relajada, respondiendo a las preguntas que les gritaban los periodistas y agradeciendo los vítores de los fans).

Aún está por ver cómo saludan y son recibidos Sánchez y Bezos por el público, aunque podrían tener una escapatoria práctica si quieren evitar cualquier atención no deseada: según el sitio de seguimiento de embarcaciones Marine Traffic, el Koru ya navega por el Adriático, junto con el “bote de apoyo” de Bezos, el Abeona, una embarcación de 75 metros de eslora con helipuerto. (Sánchez es piloto.)

Pero a diferencia de otros grandes barcos y grandes nombres, Koru no parece dirigirse a la boda.

Jesse McKinley

es un reportero del Times que cubre el norte del estado de Nueva York, los tribunales y la política. Más de Jesse McKinley

Emma Bubola

es una reportera del Times radicada en Roma.