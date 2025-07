Aún duele: concursante brasileña erró en pregunta sobre maracanazo y perdió el gran premio

El pasado domingo, los televidentes brasileños del popular programa Domingão com Huck (TV Globo) “hincharon” a rabiar por Eliza Feitoza, una mujer de 33 años.

El extenso “programa ómnibus” cuenta con su propia versión del certamen Quién quiere se millonario, y Feitoza se puso a la audiencia en el bolsillo con su habilidad y su historia de vida.

Durante 21 semanas, participó en la fase inicial del segmento, una suerte de filtro llamado “piense rápido”, en la que varios aspirantes compiten para responder rápidamente a una pregunta eliminatoria. Ella fracasó una y otra vez, y su perseverancia fue recompensada en el programa del 13 de julio, cuando finalmente se convirtió en la más rápida y obtuvo la oportunidad de competir por el primer premio.

Hija de un pescador y una ama de casa, la mujer narró en el programa una historia de lucha y perseverancia. En un momento conmovedor, compartió recuerdos de su humilde infancia, cuando soñaba con tener una lonchera de Xuxa, un producto que su madre no podía permitirse por dificultades económicas.

EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA!



Neste domingo, 13, Sergipe brilhou em rede nacional! A jovem Eliza Feitoza, do município de Pirambu, mostrou no Domingão com Huck a força do conhecimento e da educação pública ao chegar até a final do quadro “Quem Quer Ser um Milionário?”.



