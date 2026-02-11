Astesiano anunció que tiene nuevo programa, detalló de qué será y por dónde saldrá

Montevideo Portal
El exjefe de la custodia presidencial durante el período pasado, Alejandro Astesiano, contó que suspenderá su participación en el programa de streaming Hacemos lo que podemos durante algunos meses de 2026.
“A partir del miércoles a las 19:00 estamos por Mediarte, en un programa que se llama No estamos locos”, contó Astesiano y consideró que es “una oportunidad, algo nuevo, algo divertido”.
El conductor de Hacemos lo que podemos, Richard Galeano, felicitó a Astesiano y también al director de Mediarte, Álvaro Pintos. “Vamos a decir la verdad: es un presupuesto con el que Undertake Media no puede competir. Va a ser lo mejor para usted, por lo menos hasta julio”, añadió.
Galeano insistió en que Mediarte “desembolsa” una cifra que su empresa no puede pagar. “Que sea mejor para todos. Cuanto más quede en el streaming uruguayo, mejor”, consideró.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]