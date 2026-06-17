Así viven el mundial las parejas de los jugadores de Uruguay: pasión, familia y looks

Las tribunas de Miami se tiñeron de celeste para el debut de Uruguay en la Copa del Mundo, y las miradas no solo estuvieron puestas en la cancha. Las parejas de los futbolistas de la selección dijeron presente para alentar desde las gradas y marcaron tendencia con estilos que combinan a la perfección la pasión futbolera con el street style urbano.

A través de sus redes sociales, las parejas de los jugadores compartieron cómo se vivió la previa y los noventa minutos del encuentro, dejando ver una clarísima inclinación por reversionar la clásica camiseta de la selección con apuestas modernas y veraniegas.

A continuación, analizamos los looks más destacados de la jornada:

1. Emily Claire (Pareja de Rodrigo Zalazar)

Emily optó por una de las combinaciones más sofisticadas y femeninas de la tarde. Lució la camiseta oficial de la selección (con el número 10) de una forma muy original: sutilmente recogida para emular un corte cropped. Lo combinó magistralmente con una minifalda tableada de estilo tennis skirt en color negro de tiro alto, logrando un equilibrio perfecto entre lo deportivo y lo chic. Completó el estilismo con calzado deportivo blanco, ideal para las largas caminatas en el estadio.

2. Cami García (Pareja de Facundo Pellistri)

Un clásico que nunca falla para el verano estadounidense. Camila eligió la camiseta oficial estampada con el apellido "Pellistri" y el dorsal 11, combinada con un short de jean clásico de tiro alto en denim claro. Un outfit fresco, descontracturado y sumamente cómodo para hacerle frente a las altas temperaturas de Miami mientras se vive el partido desde la tribuna.

3. Georgia May Heath (Pareja de Manuel Ugarte)

Georgia propuso uno de los estilismos más comentados y vanguardistas. Se la pudo ver luciendo una versión customizada de la indumentaria: una remera sin mangas estilo musculosa con cuello polo blanco y el "M. UGARTE" en la espalda junto al número 5. Para cortar con el clásico corte deportivo, lo combinó con un pantalón sastrero o jean oversized en tono tiza/blanco roto, sujeto por un cinturón negro ancho que le dio una impronta urbana muy fuerte. Además, sumó la credencial oficial del torneo como accesorio exclusivo.

4. Paula Montilla (Pareja de Guillermo Varela)

El aguante familiar en su máxima expresión. Paula vivió el encuentro cargando a su pequeña hija y eligió un outfit súper funcional pero con mucha actitud. Optó por la camiseta celeste tradicional metida por dentro de un short de jean clásico. El detalle definitivo de su look para alentar en la tribuna fue la bandera de Uruguay atada al cuello a modo de capa, un accesorio infaltable que demuestra que el estilo va de la mano con el aliento más ferviente.