Así fue el debut de Masterchef: llanto, emoción y el primer “aleluya” de Puglia

Pantallazo

Masterchef regresó con todo sus orígenes con esta temporada, en la que cocineros amateurs competirán para llevarse el título al mejor chef uruguayo.

A diferencia de las otras versiones, incorporaron la conducción de un presentador. Las primeras cinco temporadas fueron conducidas por Diego González. Luego, fueron tres las dirigidas por el jurado, conformado por Sergio Puglia, Ximena Torres y Laurent Lainé.

En el primer programa se llevó a cabo la primera parte de la selección de los primeros competidores que formaran parte de esta nueva edición. Los chefs se encararon de darle los delantales blancos a los concursantes que más los deslumbraron.

Para no perder la costumbre, Sergio Puglia se emocionó con dos participantes y no dudó en gritarles su mítica frase. “Cuando llegan dos personas con una luz especial a mí lo único que me genera es decir: ¡Aleluya! Son dos maravillas, gracias”, dijo muy emocionado el jurado y con la voz entrecortada.

El próximo martes 18 de junio se llevará a cabo la segunda parte de la selección en la que se sabrá quienes serán los nuevos competidores de la

Nilson Viazzo, María Gracia Sosa, Alicia Patella y Natalia González fueron los ganadores de la edición de amateurs. Chino Peralta fue el campeón de la última temporada del formato en la versión de celebridades.