Así contaba Tamara Pettinato que tuvo relaciones sexuales con un hombre de 65 años

En las útilmas horas, Alberto Fernández protagonizó un nuevo escándalo mediático luego de que se filtrara un video suyo junto a Tamara Pettinato en la Casa Rosada, en el que ambos se declaraban su amor.

A partir de esta viralización, muchos usuarios recordaron la anécdota de la conductora radial en la que contaba en Final feliz que tuvo relaciones sexuales con un hombre de 65 años y el vínculo no terminó de la mejor manera.

“No hay edad para aprender. Yo salí con gente de 65. Es mi máximo. Yo tenía 35. No hacen las cosas mejor por ser más grandes, eh. Él me terminó acusando a mí de ‘basura sexual’ porque le hice todo un planteo de lo que hacía mal. Ahí terminó la relación, básicamente. No sé qué quiso decir. ¿Que soy una basura sexual? ¿Qué es una basura sexual? No se me ocurre nada”, comenzó.

“Yo creo que fue que no estaba acostumbrado a que le exigieran, a que le digan: ‘Mirá, no es así. Así bruto no, esto así no’. Entiendo que hay mucha gente que no recibe bien o lo toma como una crítica cuando vos le decís lo que te gusta”, agregó.

Luego, la presentadora reveló el motivo por el que se rompió el vínculo: “Terminó todo y terminó mal. Terminé yo acusada de basura sexual, que fue el mejor insulto que me han dado, igual. Yo lo tomé medio a favor, pero entiendo que me quiso dañar como diciendo ‘me estás destruyendo lo que hice hasta ahora’”.

El pasado jueves 8 de agosto, Blender suspendió la transmisión del ciclo Final feliz, que conduce Tamara Pettinato junto con Nazareno Casero y Lu Iacono. Tampoco la comunicadora asistió al programa de la noche de Bendita. Según Laura Ubfal, la panelista se quedó encerrada en el camarín y finalmente decidió no salir al aire porque iban a tocar el tema de su video con el expresidente de Argentina.

