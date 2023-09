Artista uruguayo afirmó que demandará a cirujano de Silvina Luna tras años de sufrimiento

Pantallazo

El artista uruguayo Raphael Dufort expresó que denunciará al cirujano argentino Aníbal Lotocki, acusado por mala praxis en una operación a la modelo fallecida Silvina Luna, entre otras, según informó Telemundo y confirmó Montevideo Portal.

“Voy a demandarlo para que no muera más gente”, dijo respecto a la denuncia que realizará a través de su abogada en Argentina. Y agregó a Montevideo Portal que varias “uruguayas” y “conductores de televisión” tienen el producto causante del problema renal que terminó con la vida de la actriz argentina.

El artista contó que se operó con Lotocki en 2008, con el fin de corregir una mala operación de nariz que se había realizado en Uruguay. En ese sentido, el médico argentino le propuso intervenir con metacrilato, la sustancia que se encontró en varias zonas del cuerpo de Silvina Luna tras la realización de la autopsia.

“Lotocki, cuando me vio, me dijo que había una posibilidad —que era muy complicado lo que me habían hecho—, una sustancia, que se llama metacrilato; que lo que podía hacer era rellenar esta parte y con eso iba a andar bien”, narró Dufort a Telemundo. “Después, él me empezó a hablar, a venderme las demás operaciones, todas las posibilidades que tenía”, relató. De esa forma, el profesional lo convenció de colocarse la misma sustancia en los brazos y en parte del pecho, con el fin de generar volumen.

“Se hablaba de que hacía transformaciones increíbles. Realmente los resultados visuales eran imponentes, automáticos”, contó a Montevideo Portal.

En 2011, el artista comenzó con dolores e inflamación: “Estaba en el gimnasio y sentí un dolor horrible en la parte de la espalda, el riñón, ahí me fui y oriné chorros de sangre”, recordó Dufort sobre cuando reconoció tener cálculos. Al igual que Silvina Luna, Dufort comenzó a sufrir de cálculos en ambos riñones y un aumento de la vitamina D, que quita el calcio de los huesos y los vuelca en la sangre.

Aunque llamó a Lotocki, el médico nunca le contestó; por eso, explicó a Montevideo Portal, viajó en 2011 a Buenos Aires: “Pamela Sosa todavía estaba al lado del tipo. Hacían la dupla para agarrar gente y hacerles esta situación”. En esa instancia, Dufort se presentó ante Lotocki y le pidió que le quitara la sustancia porque sentía mucho dolor. Pero, tras la operación, el cirujuano le dijo que no había podido realizar lo que Dufort esperaba por una serie de “fallos”. En cambio, le realizó una liposucción que causó una infección en el uruguayo, explicó.

Dufort agregó que, tras esa intervención, realizó una denuncia pública acerca de las prácticas de Lotocki: “Fui a los medios para presionar al tipo, porque una de las cosas que funciona es presionarlo públicamente para que reaccione y se haga cargo”.

Al día de hoy, Dufort es paciente crónico renal; mantiene una dieta especial, se perjudicó su memoria y siempre debe asegurarse de tener un baño cerca, además de los diversos dolores que le causan los cálculos en el riñón. “Soy muy sano; no fumo, no tomo alcohol, nunca me drogué. Eso ayuda”, contó. Y piensa que su estilo de vida puede haber influido en “estar un poco mejor —entre mil quinientas comillas—”, porque ha tenido que operarse varias veces y asegura que sus valores en sangre han estado muy mal. “Tengo que hacer un tratamiento de por vida para tratar de no llegar a una diálisis”, agregó a Telemundo.

Decidido a denunciar

Tras 79 días de internación, Silvina Luna falleció el pasado jueves. La actriz había sufrido varias complicaciones de salud a causa de un procedimiento estético en los glúteos realizado por Lotocki en 2011.

El responsable del procedimiento fue condenado a cuatro años de prisión, sentencia que todavía no está firme y depende de una instancia de casación. Además del caso de Luna, el profesional afronta otras acusaciones por mala praxis, entre ellas la de la psicóloga y modelo Pamela Sosa, su expareja.

Previo a su internación, Dufort intercambió mensajes con la actriz: “Le mandé un WhatsApp diciéndole que la apoyaba a nivel de testigo judicial. Pero que no quería exponer el tema porque realmente es un agobio muy grande para mí”, comentó.

Pero, tras el fallecimiento de Silvina Luna y la acusación a Lotocki por haber causado la muerte a otros cuatro pacientes, Dufort se decidió a denunciar: “Voy a demandarlo para que no muera más gente. Yo le digo a todos los que tienen el producto —son miles, miles de personas— que se hagan los estudios ya, que agarren a tiempo esta enfermedad crónica”, expresó a Telemundo.

Por el momento, según contó a Montevideo Portal, espera un informe del Hospital de Clínicas, donde se atiende por esta problemática, para presentar su estado de salud con la denuncia.

Respecto a Lotocki, dijo que “es un psicópata” porque “sabía lo que estaba haciendo”. “Para él es un juego, no le importa lo que está metiendo en el cuerpo a las personas”, expresó. Y agregó: “Él va a tener que pagar por todo esto. Yo no quisiera desearle ni el 1% del dolor que nosotros tuvimos en el cuerpo y todo lo que hemos pasado”.

Finalmente, dijo a Montevideo Portal que “lo importante es advertir a la gente, para que se hagan controles ahora y que no esperen a que les suceda algo”.