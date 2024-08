Antonio Banderas: "Con lo políticamente correcto hemos llegado a la autocensura"

Pantallazo

El actor Antonio Banderas, que compite con la cinta 'Babygirl' de Halina Reijn en la 81ª edición del Festival de Cine de Venecia, ha asegurado que en el cine lo "políticamente correcto" puede provocar "autocensura", para después asegurar que muchas de las películas con las que ha acudido a concursos internacionales, ahora no se podrían hacer.

"Solía venir a estos festivales -Cannes, Venecia...- con películas que ahora mismo no se podrían hacer. Películas que recibirían muchas críticas porque entrarían en el terreno de lo políticamente incorrecto. Estamos en un mundo tan políticamente correcto que hemos llegado a la autocensura. Por eso, cuando leí el guión de Halina Reijn pensé: ¡Alguien que piensa diferente!. Una persona que tiene la fuerza y el coraje de poner en la pantalla cosas que todos pensamos", ha añadido el actor durante una rueda de prensa en la ciudad italiana que acogerá la Mostra de Venecia hasta el próximo 7 de septiembre.

Así, el malagueño ha reivindicado su orgullo por haber formado parte de 'Babygirl', un thriller erótico en el que se habla de deseo femenino y poder, y ha reiterado que el arte debería estar fuera de "la censura".

"Somos prisioneros de nuestros propios instintos, somos animales. La naturaleza no es democrática, no hemos pedido ser humanos, animales, plantas. Estamos atados a lo que somos. Esta película trata de una mujer que habla de ello de una forma muy libre y estoy orgulloso de formar parte de algo así en un momento en el que estamos todos metidos en cajas y movimientos. El arte debería estar fuera de esto", ha finalizado.

'Babygirl' compite en el Festival en la Sección Oficial por el León de Oro y se trata de un thriller erótico en el que Banderas aparece junto a la actriz Nicole Kidman, una directora ejecutiva que se embarca en un romance con su becario, interpretado por Harris Dickinson.

En ese sentido, Kidman ha destacado lo "liberador" que ha sido para ella darle vida a la protagonista de la película, que también trata el "consentimiento".

"'Babygirl' trata sobre el deseo, los pensamientos internos, el matrimonio, la verdad, el poder y el consentimiento. Es la historia liberadora de una mujer a través de la mirada de Reijn. Ha sido muy profundo y liberador estar en sus manos, me sentí muy cuidada y de hecho todas nos protegíamos mucho entre nosotras, la dinámica se sentía real. Estoy orgullosa de haber sido invitada a un festival como éste, donde por fin se hace cine con mujeres al timón", ha asegurado la actriz.

Por su parte, la directora del largometraje, Halina Reijn, ha explicado que aunque la protagonista es una mujer con una "crisis existencial" se trata, a su vez, de la masculinidad y de como las diferentes generaciones pueden "aprender unas de otras".

"Ha sido un honor trabajar con este reparto increíble. Sin duda, es una película sobre una mujer con una crisis existencial, sobre el deseo y cómo las diferentes generaciones pueden aprender unas de otras. Y estoy muy contenta de presentarla en Venecia. Pero por otro lado, también es un film sobre la masculinidad y sobretodo, acerca de la pregunta 'cómo puedo amarme a mí mismo en todas mis facetas'. Espero que sea un tributo al amor propio y a la liberación", ha concluido Reijn.

'BEETLEJUICE' INAUGURABA LA MOSTRA EL PASADO 28 DE AGOSTO

La Mostra de Venecia fue inaugurada el pasado miércoles 28 de agosto por el cineasta Tim Burton y su nuevo film 'Beetlejuice Beetlejuice', que estrenó mundialmente en el Palazzo del Cinema del Lido fuera de concurso.

Precisamente, durante la presentación de la película, Tim Burton aseguró que se trata de un trabajo que ha sentido de una manera "personal y real" y que llega después de unos años en los que se ha visto "desilusionado" con la industria cinematográfica.

"Beetlejuice me devolvió la energía para hacer las cosas que me gusta hacer con la gente con la que me gusta hacerlas, y fue aún más especial con la nueva parte del reparto, que se integró perfectamente en su espíritu", añadía el cineasta.

El largometraje, que protagonizan Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Justin Theroux, Monica Bellucci, Jenna Ortega y Willem Dafoe, es una secuela de la película de terror y comedia de 1988 que Warner Bros. estrenará internacionalmente a partir del próximo 4 de septiembre y que llegará a las salas de Estados Unidos el 6.

ALMODÓVAR COMPITE CON SU PRIMERA PELÍCULA EN INGLÉS

La industria española estará representada tanto por Pedro Almodóvar, que competirá por el León de Oro con su primera película en inglés, 'La habitación de al lado'; como por la nueva película de Aitor Arregi y Jon Garaño, 'Marco' -en la sección Orizontti-, además de por la serie de Rodrigo Sorogoyen 'Los años nuevos', fuera de competición.

También en competición habrá presencia española en la película argentina 'Kill the Jockey', de Luis Ortega, con la actriz Úrsula Corberó.

'La habitación de al lado', la nueva y primera película en inglés de Almodóvar está protagonizada por Tilda Swinton y Julianne Moore junto a John Turturro y llegará a los cines españoles el próximo 18 de octubre de la mano de Warner Bros. Pictures.

La cinta competirá con otros títulos importantes como la segunda parte de 'Joker', de nuevo dirigida por Todd Phillips y con Joaquin Phoenix y Lady Gaga, además de los títulos de cineastas reconocidos como Pablo Larraín ('María', protagonizada por Angelina Jolie), Luca Guadagnino ('Queer', con Daniel Craig), Dea Kulumbegashvili ('Abril') o Walter Salles ('Todavía estoy aquí').

Por otro lado, y fuera de concurso, el festival proyectará largometrajes como 'Wolfs', el thriller de George Clooney y Brad Pitt; 'Baby Invasion', de Harmony Korine; los documentales 'Riefensthal', de Andres Veiel o 'Israel Palestine on Swedish TV 1958-1989', de Göran Hugo Olsson. También estará, en la categoría de series 'Observada', de Alfonso Cuarón.

