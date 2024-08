Anto Ciavaglia deslumbró en su festejo de 23: catsuit de encaje transparente

Pantallazo

En el mes de abril de este año, Anto Ciavaglia reveló que se volvió a Montevideo y tras dos años de relación con Alan Matturro, la influencer confirmó que ya no estaban más juntos. “Me toca cuidarme a mí y rodearme de la gente que amo. Doy cierre a esta etapa que ya no me hace feliz, pero mucho me enseñó”, dijo en su Instagram.

Luego de cuatro meses de estar instalada en el país, la modelo celebró su festejo de 23 años, con una temática blanco y negro. La cantante Agus Padilla fue una de las personalidades que estuvo en la fiesta.

La content creator subió una secuencia de imágenes de su celebración en el que mostró el look que usó para su cumpleaños. Anto Ciavaglia lució un catsuit de encaje transparente, con un escote prominente en la parte de arriba y cutout.

Anto Ciavaglia y Alan Matturro fueron una pareja que en el 2023 tomó mucho protagonismo con la victoria de Uruguay en el Mundial sub-20. La modelo acompañó desde el día uno al futbolista a todos los partidos y siempre estuvo en la hinchada, alentándolo.