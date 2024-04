Pantallazo

Anto Ciavaglia confirmó su separación de Alan Matturro: “Doy cierre, ya no me hace feliz”

Anto Ciavaglia y Alan Matturro fueron una pareja que en el 2023 tomó mucho protagonismo con la victoria de Uruguay en el Mundial sub-20. La modelo acompañó desde el día uno al futbolista a todos los partidos y siempre estuvo en la hinchada, alentándolo.

Tras dos años de relación con el zaguero del Genoa, la influencer confirmó su separación. “Me toca cuidarme a mí y rodearme de la gente que amo”, comenzó Anto en un comunicado que compartió en las redes.

“Doy cierre a esta etapa que ya no me hace feliz, pero mucho me enseñó”, fueron las palabras de Ciavaglia en las historias de Instagram, acompañadas de los emojis de una bandera de Uruguay, una casa y un avión.

La modelo se fue a vivir a Italia y acompañó al defensa cuando se confirmó su traslado al cuadro de Genoa. Anto Ciavaglia eliminó de Instagram todas las publicaciones de los viajes que hizo por Europa junto con el jugador celeste.