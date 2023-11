Andy Vila reflexionó sobre el proceso de destete con su hija: “Por momentos me angustia”

Pantallazo

En junio del año pasado, Andy Vila se convirtió en la mamá de Emma, hija que tuvo con su pareja, Emiliano Álvarez. La llegada de la pequeña habría sido crucial para que la conductora tomara la decisión de abandonar el programa matutino de Canal 4 Vamo arriba.

La conductora reflexionó en sus historias de Instagram sobre el proceso de destete con su hija. “Estoy en este proceso, es muy difícil. Realmente, por momentos me angustia. Creo que es para mí es más difícil que para Emma. Lo estamos logrando. Los primeros días fueron más difíciles”, comenzó.

“Estamos en un destete parcial porque de noche sí le estoy dando teta y de día no le estoy dando nada. Ella a los días ya entendió y no insiste. Estoy muy sorprendida con la respuesta de ella”, agregó.

Luego, la presentadora escribió lo siguiente: “Está siendo muy difícil, creo que más para mí que para ella. Pero estoy segura. Otro día les cuento mejor cómo lo estamos haciendo. Gracias por todos sus mensajes”.

Para cerrar, la actriz dijo que sigue en pareja con Emiliano Álvarez. “A veces me preguntan esto porque Emi no aparece mucho en mis redes, porque no le gusta mucho. A veces le robo ahí alguna imagen, pero no me deja mucho”, respondió a la consulta de si estaba separada.