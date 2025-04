Anahi Lange volvió a Algo contigo y se presentó a Bruna, su beba recién nacida

Pantallazo

Luego de la despedida de Eunice Castro, que estuvo como en su lugar en Algo contigo, la panelista regresó al ciclo y presentó a su pequeña. ''Es una bebé muy tranquilita, duerme, no se escucha, Me la he llamado a casamientos, fiestas de 15'', dijo

Más adelante, la panelista del programa de espectáculos se refirió a cómo es la relación de su hijo Ciro con Bruna. ''Ayer me lo encontré a Ciro diciéndole 'Mi chocolatita''', fueron las palabras de la conductora.

Anahí Lange arrancó el 2025 con una linda noticia. La comunicadora junto a su pareja Sebastián Rebollo le dieron la bienvenida a Bruna. Ambos ya tienen un varón, llamado Ciro, que nació en enero del 2022.

“Bienvenida a este lado de la piel, Bruna. Tenemos el corazón y el alma repletos de amor y alegría con tu llegada. Gracias por elegirnos como tu mamá y tu papá. Somos intensamente felices y te vamos a acompañar siempre”, anunció en su momento en las redes.

¡Se agrandó el panel!???? Anahí Lange nos presenta Bruna y nos morimos del amor ?????''Es una bebé muy tranquilita, duerme, no se escucha'', dijo y agregó ''Ayer me lo encontré a Ciro diciéndole 'Mi chocolatita'''?? pic.twitter.com/AR4Q3qa8hW — Canal 4 (@Canal4_UY) April 2, 2025