Ana Inés Martínez tras cerrar el 2025 en festejo de Canal 4: “Un año que marcó”

Montevideo Portal

La comunicadora Ana Inés Martínez compartió en sus redes sociales algunos de los momentos más destacados del cierre de año de Canal 4, que se coronó con una ceremonia en Sofitel Montevideo Casino Carrasco el pasado viernes.

En su cuenta de Instagram, la rochense agradeció al canal por recibirla en el ciclo Bake Off Famosos, uno de los ciclos más exitosos del año.

“Un año que marcó”, comentó la periodista deportiva. “Gracias @canal4_uy por hacerme parte de este cierre. Hermosa fiesta y hermosos reencuentros”, posteó.

En las fotos, se la pudo ver junto a Luis Alberto Carballo y Laura Martínez. Esta última también formó parte del ciclo de cocina.

