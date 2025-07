Ana Inés Martínez marcó tendencia con abrigo blanco y respondió críticas: “Agota explicar”

Pantallazo

Durante la reciente cobertura del clásico uruguayo en el que Peñarol se consagró campeón del Torneo Intermedio tras vencer a Nacional por penales, Ana Inés Martínez no solo brilló por su profesionalismo al frente de la transmisión, sino también por su llamativo look, que rápidamente se volvió viral.

La periodista deportiva eligió un conjunto total white compuesto por pantalón blanco, camisa oversize y un abrigo de peluche blanco que no pasó desapercibido ni en la tribuna ni en redes. Con un peinado recogido, maquillaje impecable, uñas celestes y accesorios dorados, la comunicadora combinó elegancia, estilo y funcionalidad en una jornada marcada por el viento y la emoción futbolera.

El abrigo fue tan comentado que la propia Ana Inés Martínez salió al cruce —con ironía y simpatía— en sus historias de Instagram, en las que compartió una selfie y lanzó: “A todos los fans de mi abrigo peludito calentito, les aviso que me compré uno igual negro para el clásico del Campeón del Siglo, amor”.

Pero eso no fue todo. Ante las críticas por su vestimenta, la conductora aprovechó para aclarar su postura con un mensaje directo. “Nos vemos en el clásico del Campeón del Siglo. Ahí toda de negrito (hasta el calzón, sí) para seguir defendiendo mi invicto. ¿Yo? Hincha de mi laburo. Me agota cada clásico explicar que me visto del color del banco que cubro. Se ve que muchos me arrancaron a seguir ayer (cosa que me deja feliz, ¡pues nuevos seguidores!)”, cerró.