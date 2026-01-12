Amigos de Rafa Villanueva juntan fondos para el comunicador, que evoluciona favorablemente

Pantallazo

Tal y como ha hecho en las últimas semanas, Nacho Álvarez compartió una nueva actualización del estado de salud de Rafael Villanueva, quien permanece internado en CTI en el Sanatorio Mautone luego de que una infección generalizada le provocara un cuadro grave en todo su cuerpo.

Según supo Montevideo Portal más temprano en base a sus allegados, Villanueva evoluciona favorablemente y comenzó a reaccionar positivamente a los antibióticos. En esta misma línea, Álvarez sostuvo que a Villanueva “le están sacando de a poco la sedación y viene recuperándose paso a paso, pero va a necesitar seguir internado por varias semanas”.

Por otro lado, explicó que gracias a la iniciativa de algunos amigos, se está colaborando económicamente para ayudarlo con los diversos costos como acompañante, viajes diarios de su pareja, y las necesidades de su hogar”, más allá que Teledoce “le sigue pagando su sueldo”.

Para quienes deseen colaborar, la cuenta de Rafa es:

Banco Itaú

Carlos Rafael Villanueva

Pesos: 7526160

Dólares: 5128299

Según indicó Álvarez, Villanueva “está muy emocionado por las muestras de cariño recibidas”.

Villanueva fue imputado por homicidio culposo tras chocar de atrás a una moto, cuando ambos circulaban en la misma dirección por la ruta 9. A la figura televisiva se le impusieron medidas limitativas mientras la fiscalía de Rocha sigue con la investigación del caso.

