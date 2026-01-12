Amigos de Rafa Villanueva juntan fondos para el comunicador, que evoluciona favorablemente

Montevideo Portal
Tal y como ha hecho en las últimas semanas, Nacho Álvarez compartió una nueva actualización del estado de salud de Rafael Villanueva, quien permanece internado en CTI en el Sanatorio Mautone luego de que una infección generalizada le provocara un cuadro grave en todo su cuerpo.
Según supo Montevideo Portal más temprano en base a sus allegados, Villanueva evoluciona favorablemente y comenzó a reaccionar positivamente a los antibióticos. En esta misma línea, Álvarez sostuvo que a Villanueva “le están sacando de a poco la sedación y viene recuperándose paso a paso, pero va a necesitar seguir internado por varias semanas”.
Por otro lado, explicó que gracias a la iniciativa de algunos amigos, se está colaborando económicamente para ayudarlo con los diversos costos como acompañante, viajes diarios de su pareja, y las necesidades de su hogar”, más allá que Teledoce “le sigue pagando su sueldo”.
Para quienes deseen colaborar, la cuenta de Rafa es:
Banco Itaú
Carlos Rafael Villanueva
Pesos: 7526160
Dólares: 5128299
Según indicó Álvarez, Villanueva “está muy emocionado por las muestras de cariño recibidas”.
Villanueva fue imputado por homicidio culposo tras chocar de atrás a una moto, cuando ambos circulaban en la misma dirección por la ruta 9. A la figura televisiva se le impusieron medidas limitativas mientras la fiscalía de Rocha sigue con la investigación del caso.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]