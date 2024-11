Álvaro Navia aclaró su vínculo con Gaspar Valverde: “Nunca fuimos amigos”

Pantallazo

El pasado lunes, Gaspar Valverde salió en una comunicación vía Zoom para Algo contigo. Allí el comunicador habló del conflicto con Álvaro Navia, exsocio con el que trajeron a Uruguay e en el 2019 el formato de Polémica en el bar.

“Lo terminé porque no quería hacerme más mala sangre. Fue un momento muy triste, muy doloroso. Sentí que me apuñalaron por la espalda. Yo podía haber seguido y haber hecho más cosas. Preferí abrirme del tema. No iba a ser sano para mi salud”, dijo el humorista sobre su desvinculación.

“No le deseo lo peor, pero él vino acá y a larga sentí que me utilizó para lograr alguna cosa. Y cuando no le funcionó, cuando no le pintó más agarró los bolsos y se fue. No va en mi ADN. Soy un tipo de códigos, que siempre está pendiente de los compañeros, de los amigos que quedan sin laburo y remándola”, contó.

Luego de estas declaraciones, Álvaro Navia dio su versión del vínculo que tuvo con el comediante. “Ustedes le hicieron 20 notas a él y a mí nunca el programa me llamó. Alguna vez el programa de ustedes me llamó en todos estos cuatro años? Empezaron un juicio diciendo que eran los creadores en Polémica en el bar. Nunca fuimos socios. Lo llamé para armar una reunión”, sostuvo.

“Cuando yo llevo la propuesta de armar La peluquería de Don Mateo lo llamo a él y le digo:' vos tenés algún contacto en el canal?' Nosotros nunca fuimos amigos. Si fuimos buenos compañeros cuando tenés más asiduidad con esa persona, entablás una relación. No conozco la familia, la casa. Nunca fui a un cumpleaños. Nunca vino a mi casa. Teníamos una relación de trabajo”, aclaró,

“Cuando voy a Canal 10 querían hacer Polémica en el bar. Armo una reunión con Gustavo Sofovich. Se juntó Gustavo Sofovich con Canal 10 y arreglaron hacer Polémica en el bar. A partir de ahí, él y yo éramos contratados del canal. Yo nunca fui productor de Polémica en el bar, ni el dueño. Cuando el canal dice que la va hacer pone una productora”, afirmó.

Sobre la desvinculación de Gaspar Valverde en Canal 10, el artista dijo lo siguiente: “En un momento me llaman del canal y me dicen: 'queremos echar a Gaspar'. Me siento con él a hablar y le digo: 'si no venís al canal te van echar'”.