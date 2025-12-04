Alelí: drama familiar con humor e ironía este viernes en Canal 5

Este viernes, El cine de los uruguayos presenta Alelí, una comedia dramática coproducida por Uruguay y Argentina, dirigida por Leticia Jorge y Ana Guevara. Con una mirada sensible y cargada de ironía, la película explora los lazos familiares tras la pérdida de un ser querido.
La historia sigue a los Mazzotti, una familia que enfrenta la inminente venta de su casa de veraneo —llamada Alelí por las iniciales de varios de sus integrantes— luego de la muerte del padre. Un retraso inesperado en la operación obliga a los hermanos a convivir un fin de semana completo, dando lugar a una serie de situaciones donde resurgen tensiones, afectos, recuerdos compartidos y viejas heridas.
Con un elenco destacado encabezado por Néstor Guzzini, Mirella Pascual y Romina Peluffo, y la participación especial de Cristina Morán, Alelí transita con ternura y caos las complejidades de una familia que debe decidir cómo seguir adelante.
Entre el humor absurdo y los momentos de intimidad emocional, la película ofrece un retrato cercano y reconocible para muchas familias latinoamericanas, tocando temas como la herencia, la memoria, los roles familiares y las decisiones postergadas.
