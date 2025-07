Alberto Kesman debió abandonar la transmisión radial durante el clásico: ¿por qué?

Pantallazo

Durante la transmisión del clásico del fútbol uruguayo por la final del Torneo Intermedio, un inconveniente llevó a que Alberto Kesman abandonara la transmisión de radio de 970 Universal.

El popular Mariscal sufrió un inconveniente en la garganta y no dudó en hacerlo público durante su relato. “Le voy a pasar el micrófono a Martín Kesman, que queda con ustedes transmitiendo el partido”, soltó sobre los 38 minutos del primer tiempo. “Mi garganta hoy, lamentablemente, no me da, así que se lo dejo a él”, lamentó el comunicador.

Kesman había participado horas antes en la transmisión del Polideportivo (Canal 12) desde el Estadio Centenario en la previa del encuentro clásico.

En el propio relato, Martín Kesman saludó a sus compañeros mientras rápidamente tomó el rol de narrador. “El abrazo grande para todos los compañeros. [Estoy] sustituyendo al viejo”, acotó.

Horas después, Alberto Kesman publicó un mensaje en sus redes sociales, donde reiteró el imprevisto que lo dejó fuera de la transmisión. “Me traicionó mi garganta en el relato y entró por mi Martín Kesman”, señaló, y además soltó una broma: “Sin duda mejoró notablemente la calidad”.

A dicho mensaje, su hijo Martín respondió: “Siempre contigo, viejo”.