Abrazados a bordo de un barco en Miami: Luana y Jona Suárez confirmaron su reconciliación

Luego de algunos meses distanciados, el amor fue más fuerte. Luana y Jona Suárez, el cantante de La Nueva Escuela, confirmaron que están juntos otra vez y decidieron gritarlo a los cuatro vientos desde las playas de Miami, desatando el furor absoluto entre sus fanáticos.

Los artistas eligieron el escenario perfecto para oficializar la reconciliación: a bordo de un barco, abrazados y posando orgullosos con la bandera de Uruguay. Para coronar el momento y despejar cualquier tipo de duda, en otra de las imágenes se los puede ver dándose un apasionado beso con el mar de fondo, dejando en claro que esta segunda vuelta viene con todo.

Los rumores de un acercamiento pisaban fuerte desde hacía días, impulsados por el lanzamiento de su reciente colaboración musical titulada "Te entiendo". La química en la canción era evidente y los seguidores de la pareja no tardaron en unir los puntos, esperando ansiosos la confirmación que finalmente llegó a través de las redes sociales.

Esta feliz noticia tiene lugar pocas semanas después de que Luana rompiera el silencio sobre la ruptura en el ciclo Atardecer naranja (Topic). Allí, la cantante se había sincerado sobre lo difícil que fue transitar la separación mientras grababa su último álbum, revelando el enorme bloqueo creativo que sufrió en el estudio.

“Hubo un bloqueo, no podía expresar algo alegre y no quería cantar algo triste. No sabía qué hacer ni qué decir”, confesó en su momento.

La artista también recordó cómo intentó canalizar ese proceso tan doloroso junto a su equipo de trabajo: “Yo solamente le había transmitido al productor lo que sentía. Estaba muy despechada, muy embroncada, quería aniquilar a todo el mundo. Le dije que estaba despechada, pero que no iba a hacer una canción diciéndolo”.