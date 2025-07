Abandonado y en ruinas: impactantes imágenes del apartamento de Mariana Nannis en Miami

Pantallazo

En medio de una fuerte crisis familiar y alejada de la vida pública, Mariana Nannis vuelve a ser noticia. En LAM, Yanina Latorre mostró el estado actual del apartamento que la mediática posee en Miami, y las imágenes generaron sorpresa y preocupación.

En el programa se difundieron fotos del interior de la propiedad, que cuenta con grandes ventanales pero se encuentra completamente deteriorada. El espacio luce desordenado, con paredes descascaradas, pisos levantados y un colchón tirado en el suelo. “Está detonado”, comentaron en el piso. “Ese era el colchón donde dormía”, detalló Latorre.

Según la panelista, el lugar no está en obra ni en refacción, sino que fue descuidado por completo. “No lo mantuvo. Lo dejó así”, aseguró. Además, lanzó una afirmación que encendió la polémica: “Ahora está en España, pero no puede salir porque está ilegal. No tiene los papeles en regla y la pueden llegar a detener”.

La filtración de estas imágenes ocurre en un momento tenso para Nannis, quien mantiene fuertes disputas con su hijo Alex Caniggia, con Melody Luz —pareja del joven—, y con su ex, Claudio Paul Caniggia. También volvió a tener un enfrentamiento mediático con Yanina Latorre.