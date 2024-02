APU y su respaldo a Ana Inés Martínez tras la “desagradable situación que le tocó vivir”

Pantallazo

El Consejo Directivo Central de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) manifestó el pasado domingo 11 de febrero “su solidaridad con la colega periodista Ana Inés Martínez, quien públicamente denunció una situación de acoso sexual y laboral en Canal 10”, medio del que fue desvinculada en diciembre de 2023.

Según el sindicato de comunicadores, apenas conocida su denuncia de forma pública, las autoridades de APU se comunicaron con Martínez para expresar su solidaridad ante la “desagradable situación que relató y que le tocó vivir”.

“APU ratifica su exigencia a las empresas y a las autoridades de la necesidad de controlar la aplicación irrestricta de todas las normas vigentes que protegen a los trabajadores. Y reitera su compromiso con la lucha contra toda clase de discriminación en perjuicio de compañeros de trabajadores de los medios de comunicación”, finaliza la misiva.

La declaración de APU fue posterior a la denuncia que hizo la periodista en la red social X (Twitter), pero previa a la entrevista a la comunicadora que divulgó Búsqueda ete jueves.

En la nota, la periodista deportiva relató como fue su despido y recordó el último año de trabajo en Canal 10.

“El trato fue muy raro. Ya tenía todo editado y pronto para salir al aire. No pude ni despedirme de la gente. Tampoco tuve una despedida por parte de mis compañeros. No hubo deportes ese mediodía porque no había quién saliera. Nadie de la gerencia de la empresa me vino a despedir o comunicar la decisión, que sí pasa con cada funcionario que es desvinculado; a mí me despidió Nelson Fernández, director del noticiero, y la encargada de Recursos Humanos. No me dieron razones”, dijo sobre su despido.

Asimismo, sostuvo que el director del noticiero, Nelson Fernández, mostraba hacia ella un ensañamiento tan evidente que “rompía los ojos”.

“Me negaba todo, me ninguneaba, me exigía enviarle por WhatsApp las noticias de deportes y el orden para que el jefe de Deportes dijera si estaban bien. En determinado momento empezó con todas esas exigencias. Tenía que pedir autorización cada vez que quería pasar alguna declaración de algún protagonista del deporte, o poner fragmentos muy cortos, de 15 o 20 segundos. Cada vez que ponía uno apenas más largo recibía un mensaje: ‘Parece que no entendiste...’. Cuando lo hacían mis compañeros no pasaba nada. Era una persecución constante. Y había otras reglas. Por ejemplo, cuando fue el paro de fútbol, no podía mencionarlo. Y no nos dejaba citar la fuente de ningún otro medio o colega, que es el ABC del periodismo”, describió.

Denuncia por acoso sexual

Así como acusa al director de Subrayado, Nelson Fernández, por presunto acoso laboral, Martínez asegura que el acoso sexual provino de un gerente de Saeta, firma dueña de Canal 10, quien a la postre fuera despedido “con honores”.

Según Martínez, todo comenzó con un error de tipeo del hombre en un chat de WhatsApp. La periodista detalló que ese gazapo modificaba el sentido del mensaje y lo transformaba en algo procaz.

“Me pide disculpas porque ‘le jugó una mala pasada el corrector’. Me reí y listo, pensé que de verdad se había equivocado. Pero siguió: ‘Me dejó pícaro ese error’. Y ahí arrancó. Yo no lo respondía, y él seguía: ‘Desembucho: no aguanto más, nunca me mandé ninguna cagada en la empresa, pero...’”, decía el hombre en los chats, cuyas capturas de pantalla Martínez mostró a la entrevistadora.

En los mensajes, enviados el 24 de febrero del año pasado, el gerente “insistió repetidas veces a Martínez acerca de intención de mantener relaciones sexuales con ella, y se mostró ansioso de concretar un encuentro”

Ante las propuestas del gerente, Martínez optó por desairarlo educadamente y dejar el asunto “por esas”. Sin embargo, entiende que a partir de ese momento el maltrato laboral proveniente de Fernández arreció. Por esa razón, especula con la posibilidad de que haya existido una orden al respecto.

Durante la entrevista, Martínez no hace referencia directa a la identidad del acosador sexual, pero, interrogada por la entrevistadora, concede que el despido del gerente general del canal, Alejandro Cattaneo, ocurrido también en diciembre, guardaría relación con su caso.

“Lo desvinculan dos semanas después de que mi abogado plantea en el canal lo de los chats y el acoso sexual. La empresa, en el comunicado interno, lo despidió con honores, y dijo que fue de común acuerdo”, contó

