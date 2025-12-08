‘Zootopia 2’ supera los 900 millones y lidera la taquilla mundial

Pantallazo

La secuela de animación ‘Zootopia 2’ continúa su reinado en la taquilla global y ya acumula 915,7 millones de dólares en ingresos, según datos actualizados del sitio especializado Box Office Mojo. Solo este fin de semana sumó 359 millones, lo que la consolida como el cuarto filme más taquillero del año, en un ranking dominado por títulos dirigidos al público infantil.

El listado lo encabeza la china ‘Ne Zha 2’, con 1.902 millones de dólares, seguida de ‘Lilo & Stitch’ (1.037 millones) y ‘A Minecraft Movie’ (957 millones). El desempeño de Zootopia 2 reafirma el excelente momento de la animación como motor de la industria cinematográfica global en 2025, especialmente tras un año marcado por franquicias, secuelas y adaptaciones.

Un top cinco lleno de secuelas

Además del éxito de Disney, el terror también hizo ruido este fin de semana con el estreno de ‘Five Nights at Freddy's 2’, que recaudó 109 millones de dólares, ocupando el segundo puesto del ranking semanal.

En tercer lugar quedó ‘Wicked: For Good’, segunda parte del musical basado en El Mago de Oz, que ya acumula 440 millones pero aún está lejos de los 758 millones que logró la primera entrega.

La animación japonesa también se hace presente con ‘Jujutsu Kaisen: Execution’, que debutó con 40,3 millones, confirmando el atractivo global del anime en pantalla grande.

Completa el Top 5 ‘Now You See Me, Now You Don't’, que ya suma 209 millones desde su estreno hace tres semanas.