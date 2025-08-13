“We Are Family”: hermanas Escudero posaron reconciliadas en el cumple de la hija de Vanina

Pantallazo

Montevideo Portal

Las hermanas Silvina y Vanina Escudero se mostraron juntas luego de más de un año de estar distanciadas por problemas familiares.

Ambas bailarinas y mediáticas habrían tenido diferencias que las llevaron a cortar la relación. Todo habría comenzado con la apertura de un negocio conjunto de venta de trajes de baño. Silvina se quejaba de que su hermana nunca tenía tiempo para trabajar en él, hasta que finalmente cerró.

De hecho, el año pasado ninguna de las dos estuvo presentes en sus cumpleaños ni Silvina acudió a los cumpleaños de los hijos de Vanina.

Pero todo se habría solucionado ya que este miércoles 13 de agosto Vanina publicó una serie de fotos de los festejos del cumpleaños de su hija menor con el uruguayo Álvaro Navia en la que se ve a su hermana posar abrazada de ella y junto a sus parejas, los niños de la pareja Navia-Escudero y el compañero de Silvina.

“Merecía un post aparte la familia en el cumple de Joaqui”, escribió Vanina con el hashtag #WeAreFamily acompañando y las banderas de Argentina y Uruguay.

Silvina no tardó en comentar en la publicación de su hermana. “¡Mi sobrina es todo lo que está bien en el universo universal! ¡Qué bien la pasamos todos! Feliz cumple Puchi”, posteó.

Montevideo Portal