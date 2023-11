¿Vuelve Rombai?: las respuestas de Cami Rajchman y Fer Vázquez tras el pedido de los fans

Pantallazo

Hace bastantes meses se instaló el rumor en las redes sociales que la cumbia pop estaba a punto de hacer un gran comeback. Muchos usuarios hicieron esta petición bajo el hashtag “que vuelva la cumbia cheta”.

Fer Vázquez, exlíder de Rombai, se lo tomo muy en serio y prometió volver con un álbum para este verano 2024 con canciones solo de este género, que tuvo su auge entre el 2016 y 2017, en el que también triunfaron además de Rombai, bandas como Agapornis, Márama, Toco para vos, Los bonitos, Mano arriba y Dame 5.

“Les tengo un notición a pedido de ustedes voy hacer para este verano 2024 un album entero de cumbia cheta. Vuelve la cumbia cheta. Letras que te toquen el corazón como 'Yo también', pero otras pícaras como 'Noche loca'. Esas canciones marcaron momentos de nuestras vidas”, dijo el músico que reveló que la primera canción se llamará “Hasta el amanecer”.

En otro TikTok, el compositor subió un video con mucho humor cuando le preguntaron si volvería hacer un tema con Cami Rajchman, su excompañera de Rombai. “Me gustaría que por favor dejaran de pedir canciones con Cami porque yo no tengo relación con ella hace mucho tiempo. Es algo delicado”., ironizó Fer. Al finalizar el video se escucha una risa de una mujer que parecía ser la de Cami Rajchman.

“Llegan a cantar de nuevo juntos Fer y Cami y explota todo el verano” “¿La del fondo es Cami?” “Llegan a volver y muero” “Si es Camila me va a dar algo”, son algunos de los mensajes de los fans en el post del investigador de La Máscara.

Cami Rajchman les hizo un guiño a los seguidores y subió un video en TikTok bailando un tema de la banda uruguaya. “Fisicamente en mi cuarto, mentalmente en el Gran Rex”, escribió la conductora en las plataformas digitales.

En el programa Weno que pasó, la presentadora rompió el silencio sobre la vuelta de Rombai con Fer Vázquez. “Yo los amo a todos. Muchas gracias por pedirme, ya veo que me etiquetan en 2000 mil comentarios por dia, eso me hace muy feliz. Pero chicos no me pueden seguir pidiendo algo a mí que pasó hace 8 años, que venga Fernando y pídanselo a Fernando (...) Si se anima que venga”, fue la respuesta de la comunicadora con mucho humor.