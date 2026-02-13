Pantallazo

“Vengo a sanar”: Luciano Castro rompió el silencio sobre los motivos de su internación

En medio del escándalo por su infidelidad a Griselda Siciliani, Luciano Castro decidió internarse por voluntad propia en Cetraq, un centro especializado en adicciones.

La noticia se conoció a través de LAM, en la que el panelista Pepe Ochoa contó que el actor estaba “sobrepasado” por la situación y que incluso había hablado con su expareja antes de tomar la decisión de ingresar al centro.

Posteriormente, en el ciclo La mañana con Moria, la conductora compartió detalles de la conversación que mantuvo con Castro y los motivos que lo llevaron a internarse. “A mí me dijo que yo soy la voz para decir esto porque él no habló nunca con nadie”, aseguró.

El actor se expresó con claridad: “Vengo a sanar. Me interné porque quiero estar bien”. Además, explicó que necesita superar fantasmas del pasado y se mostró molesto por la cobertura amarillista que recibió: “Está muy enojado porque siente que hubo mucho amarillismo con él”.

Durante la charla, Moria contó que Castro está acompañado en el centro por el actor y bailarín Julián Sierra, con quien comparte el proceso de recuperación. “Luciano se internó por voluntad propia. Es una decisión que tomó él”, explicó la diva.

Finalmente, el artista confesó que lo que más extraña es a Siciliani y que su prioridad ahora es estar bien con sus hijos, mientras transita este momento de introspección y búsqueda de equilibrio personal.