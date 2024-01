“¡Vamo’ arriba!”: las reacciones por nominación de La sociedad de la nieve para los Óscar

Tras la noticia de que La sociedad de la nieve recibió dos nominaciones a los premios Óscar, una para mejor película internacional y otra a mejor maquillaje y peinado, el director J. A. Bayona, actores, productores y políticos celebraron en redes sociales.

Uno de los primeros festejos fue del español Bayona, con un tono muy uruguayo: “¡¡¡Vamo’ arriba!!!”, escribió el director en su cuenta de X (antes Twitter).

Carlitos Páez, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, suceso que narra la película, subió un video a su cuenta de Instagram. “Celebrando la nominación al Óscar con una sandía y un mate. ¡Vamo’ arriba, J. Bayona. ¡Genio!”, expresó.

Enzo Vogrincic, quien interpreta a Numa Turcatti, compartió la noticia en su cuenta de Instagram: “Sin palabras. (Solo estas)”.

El actor Juan Caruso, que interpretó al sobreviviente Álvaro Mangino, también reaccionó a la noticia. “Nominados a mejor película extranjera. Locura total”, posteó.

Netflix Latinoamérica también festejó el suceso: “Felicitaciones a todo el equipo detrás de La sociedad de la nieve del director J. A. Bayona por sus nominaciones en la 96ª edición de los Premios de la Academia”.

Por otro lado, el político colorado y precandidato a la Presidencia, Robet Silva, también hizo alusión a la noticia. “Merecido reconocimiento a una gran producción cinematográfica y a una hazaña de uruguayos que varias décadas después se proyecta y valoriza más. ¡Felicitaciones!”, escribió.

