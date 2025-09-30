Pantallazo

“Un mimo que les agradezco”: la sentida despedida de histórica periodista de “Subrayado”

Montevideo Portal

“Dicen que la mochila de un reportero es pesada y lo es”, dijo mirando a la cámara en su despedida televisiva la periodista de Subrayado (Canal 10) Silvana Goicoechea, la Vasca, este martes 30 de setiembre, luego de 27 años de trabajo en el canal.

Y más adelante acotó quien también trabajaba como productora: “Pero no la cambiaría por nada. Esa mochila está hoy llena de recuerdos inolvidables”.

Entonces reveló que “meses atrás” comunicó al canal que había decidido jubilarse. “Desde ese momento, el cariño se hizo más notorio, y las preguntas de cómo me sentía fueron casi continuas: un mimo que realmente les agradezco”, resumió.

A continuación, agradeció a las autoridades del canal, a sus compañeros y al “público en general”.

“Aquí nació y creció lo más importante de mi vida: mi familia, mi mayor orgullo. También crecí como persona, encontré mi lugar y nació la Vasca”, afirmó, en referencia a su apodo.

“Hoy cierro una etapa y abro la puerta a un nuevo andar, seguramente con menos adrenalina, que voy a extrañar, pero me voy agradecida, plena, feliz, con la certeza de que Subrayado es mucho más que información: es su gente”, expresó, quien a comienzos de setiembre cumplió 61 años.

Con la voz quebrada afirmó que amó, ama y seguirá amando la tarea que desempeñaba en el informativo. Y remarcó el agradecimiento.

Al final de su discurso, que duró unos dos minutos, tanto sus compañeros de aire, Paola Botti y Danilo Tegaldo, como el equipo detrás de cámara la homenajearon con un fuerte aplauso.

