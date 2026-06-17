“Todo esto es una confusión, no soy yo”: Charly Sosa se explayó sobre rumor con Zaira Nara

Por Gustavo Descalzi

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Charly Sosa rompe el silencio y sale a aclarar la desafortunada frase que dijo la modelo y conductora Zaira Nara sobre un presunto romance con el cantante de Mayonesa.

Desde Miami, donde se encuentra instalado hace ocho años, Charly Sosa habló con Montevideo Portal sobre este incidente, de su carrera internacional y acerca de cómo está viviendo el Mundial.

“Es la primera vez que me toca vivir un Mundial y es una bendición que 'la Celeste' tenga dos partidos en la ciudad donde estoy viviendo, capaz juega alguno más. Miami es una locura, lleno de uruguayos que han venido de todos los rincones del país y de todo Estados Unidos, me cruzo con gente que viene de todo el mundo. Es muy emocionante poder participar como hincha y como anfitrión de un Mundial, que, hasta el día de hoy, no se me había dado. El sábado estuve haciendo un show en Madrid y el domingo volé a Miami para cantar en la fiesta que organiza Gonzalo Cammarota con su personaje DJ Sanata; pude llegar a cerrar el show, que estuvo con entradas agotadas, una locura. Este sábado se hace el banderazo celeste al cual también voy a ir, a esta, una fiesta, a cantarle a la gente que hace un gran sacrificio para venir”, dijo.

Miami se convirtió en su segunda casa desde que Charly tuvo una propuesta de internacionalizar su carrera y establecerse en esa ciudad hace ocho años. “Hemos concentrado toda la actividad profesional desde Miami, llevo ocho años trabajando desde acá y me quedan cinco años de contrato, pero me tira mucho Uruguay. Tengo toda mi familia ahí, mis hijos están en Uruguay, y cuando viajo a hacer shows me va muy bien. Estados Unidos me ha dado una proyección internacional, no paro de viajar, el año pasado hice 164 vuelos, fue una locura y en este año no he parado de trabajar”, contó.

A propósito de las últimas declaraciones realizadas por la modelo Zaira Nara, y de un presunto romance, Charly contestó de forma tajante. “Hay una confusión, ese mensaje no es para mí. Se dio una confusión a propósito de una nota que dio Zaira, y yo lo aclaré con ella. Cuando me voy del grupo Chocolate y formo el grupo Mayonesa, hubo otro cantante que quedó en mi lugar, Hernán (Vallarino). El incidente al que hace referencia Zaira fue con Hernán, no fue conmigo. Cuando voy a cantar al programa de televisión Morfi, que ella conducía, me saluda superbien, estuvimos charlando y le dije: 'Te quiero pedir algo y que se pueda aclarar; no digas más que el que te cargó fue el cantante de Mayonesa, porque el cantante de Mayonesa soy yo. Y con eso generás mucha confusión'. Ahí me dice: 'Con razón, porque el que me cargó era uno peladito (por Hernán), y vos sos de pelo largo'. Claro yo soy Charly, quien le puso la voz al tema Mayonesa, entonces cuando vos decís eso, todo el mundo piensa que soy yo. Porque, además, Zaira se estaba separando de Diego Forlán, yo tengo mucho respeto por Diego y yo estaba en pareja. Imaginate las que pasé, porque mi pareja me decía: '¿Vos te cargaste a Zaira Nara?' No, se la cargó el cantante que quedó en mi lugar en el grupo Chocolate, no yo. Pero ahora, en el programa de Rafa Cotelo, se generó confusión otra vez y por eso salí a aclararle a Zaira”, señaló.

“Que diga el nombre del cantante y punto. Pero, además, me dijo que a Hernán no lo conocía y es probable. Todo esto es una confusión, no soy yo. Salió en todos lados, hasta me llamó Marcelo Tinelli para invitarme el sábado al programa que está haciendo desde Miami y me preguntó: ¿Qué pasó con Zaira? No soy yo, le dije (ríe)”, sostuvo.

En esos años, el rumor se había instalado fuertemente en el Río de la Plata y algunos periodistas aseguraban que había existido un romance entre Zaira y Hernán el Grande. Sobre la veracidad de estos rumores, Charly contestó: “Querés que te diga lo que yo pienso, creo que fue una estrategia publicitaria, no sé si lo inventó un periodista o alguien del grupo. Porque cuando me voy del grupo Mayonesa y formo Chocolate, se genera ese rumor, que fue raro. Me parece que fue armado, no sé quién lo hizo, porque ellos no se conocieron nunca. Zaira no sabía quién era Hernán, fue una noticia que en su momento dio Luis Alberto Carballo en el programa Algo contigo, puso la foto de Hernán y explotó. Lo aclaré en ese momento, lo aclaré en alguna nota, y lo vuelvo a aclarar ahora, no soy yo”, dijo.

“Hernán es un tipo divino, que hizo un cambio de vida tremendo. Lo conozco de pibe, lo llevé al grupo NG La Banda, luego lo llevé al grupo Chocolate. Soy muy amigo y hablo habitualmente. Cuando estaba de solista un día lo vi mal, y hablé en la puerta del Palacio Sudamérica. 'Estás muy mal', me preocupé. Ahora lo veo muy bien, limpio, no está en las drogas ni el alcohol ni en la joda; ha consagrado su vida y su carrera a su fe y le canta solo a Cristo, me fascinó. Aplaudo que una persona tenga la posibilidad de cambiar y salir de la oscuridad, porque seguramente terminaba muy mal”, finalizó.