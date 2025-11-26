“Tendrías que manejar más cautela”: picante cruce de periodistas deportivos por Tenfield

En las últimas horas, un intercambio entre dos periodistas deportivos, Javier De León y Javier Díaz, encendió el debate sobre el futuro de la empresa Tenfield, que desde 1999 gestiona los derechos televisivos del fútbol uruguayo.
Todo comenzó cuando De León lanzó una pregunta directa en redes sociales: “A partir del 1 de enero de 2026, ¿seguirá existiendo la empresa Tenfield S.A.?”
La consulta no tardó en generar reacciones. Javier Díaz cuestionó el tono y la intención del planteo. “Tendrías que manejar con más cautela y respeto un tema que involucra la fuente laboral de decenas de familias, Javier. Por lo menos, ahora admitís que ese es tu exclusivo interés en torno al tema derechos de TV. Tu desvelo desde 1999 cuando fuiste excluido del proyecto Tenfield”, señaló.
Lejos de retroceder, De León le contestó. “Simplemente respondo, para que no quede como aquello que el que calla otorga. Ni de cerca está en mis desvelos lo que pueda suceder con la empresa Tenfield S.A. Simplemente, como pregunta periodística la realizo al aire. De mí no depende lo que termine sucediendo”, sostuvo.
Tendrías que manejar con más cautela y respeto un tema que involucra la fuente laboral de decenas de familias, Javier.— Javier Díaz (@javierdiazgamba) November 25, 2025
Por lo menos, ahora admitís que ese es tu exclusivo interés en torno al tema derechos de TV. Tu desvelo desde 1999 cuando fuiste excluído del proyecto Tenfield. https://t.co/LZMrB0JZfB
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]