“Tendrías que manejar más cautela”: picante cruce de periodistas deportivos por Tenfield

Pantallazo

En las últimas horas, un intercambio entre dos periodistas deportivos, Javier De León y Javier Díaz, encendió el debate sobre el futuro de la empresa Tenfield, que desde 1999 gestiona los derechos televisivos del fútbol uruguayo.

Todo comenzó cuando De León lanzó una pregunta directa en redes sociales: “A partir del 1 de enero de 2026, ¿seguirá existiendo la empresa Tenfield S.A.?”

La consulta no tardó en generar reacciones. Javier Díaz cuestionó el tono y la intención del planteo. “Tendrías que manejar con más cautela y respeto un tema que involucra la fuente laboral de decenas de familias, Javier. Por lo menos, ahora admitís que ese es tu exclusivo interés en torno al tema derechos de TV. Tu desvelo desde 1999 cuando fuiste excluido del proyecto Tenfield”, señaló.

Lejos de retroceder, De León le contestó. “Simplemente respondo, para que no quede como aquello que el que calla otorga. Ni de cerca está en mis desvelos lo que pueda suceder con la empresa Tenfield S.A. Simplemente, como pregunta periodística la realizo al aire. De mí no depende lo que termine sucediendo”, sostuvo.

