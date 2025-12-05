Pantallazo

“Te felicito”: se recibió el hijo de Nacho Álvarez a pesar de su “intento de disuasión”

El periodista Ignacio Álvarez compartió en las últimas horas una foto junto a su hijo y la madre del menor, luego de que el joven se recibiera de licenciado en Comunicación con orientación en Periodismo.

El hijo de Álvarez ya había tenido una aparición pública en La pecera (Azul FM), luego de que su padre lo presentara al aire y el joven divulgara un informe sobre conflictos entre vecinos de un barrio de Montevideo.

Ahora, Álvarez felicitó a su hijo y le deseó “lo mejor” en su “despegada carrera de periodista”. “Sigamos creciendo. Y te felicito por haber seguido tu vocación, a pesar de mi intento de disuasión”, concluyó.

