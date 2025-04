Pantallazo

‘Spider-Man: Beyond the Spider-Verse’ ya tiene fecha de estreno

La esperada tercera entrega de la exitosa trilogía animada de Sony, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (Spider-Man: Más allá del Spider-Verso), ya tiene fecha oficial de estreno: 4 de junio de 2027. El anuncio se realizó este lunes durante el CinemaCon, que se celebra en Las Vegas.

La película marcará el capítulo final de una saga que revolucionó la animación y el universo del superhéroe arácnido desde su debut en 2018.

“Será un final masivo para la trilogía”, adelantó Phil Lord, productor del filme, quien aseguró junto a los codirectores Bob Persichetti y Justin K. Thompson que se tomaron el tiempo necesario para garantizar un cierre a la altura.

Una trilogía innovadora y premiada

La serie comenzó con Spider-Man: Into the Spider-Verse (Spider-Man: Un nuevo universo), que recaudó 384 millones de dólares a nivel mundial y ganó el Óscar a Mejor Película de Animación. Le siguió Spider-Man: Across the Spider-Verse (Spider-Man: Cruzando el multiverso), que duplicó su éxito en taquilla con 690 millones de dólares recaudados.

En el corazón de la saga está Miles Morales, un adolescente de Brooklyn que descubre que "cualquiera puede llevar la máscara", y se convierte en una nueva versión de Spider-Man. A lo largo de las películas, Miles se cruza con múltiples variantes del superhéroe a través del multiverso, explorando temas de identidad, responsabilidad y comunidad.

Aunque aún no se conocen detalles del argumento de la tercera parte, se espera que Miles enfrente una crisis personal y existencial que lo lleve al límite como héroe.

Un proyecto hecho para la gran pantalla

Lord confirmó que volverá a trabajar con Chris Miller, con quien ya ha colaborado en los dos primeros filmes, y destacó que esta entrega está siendo diseñada “especialmente para la gran pantalla”, prometiendo una experiencia visual y emocional única.

Con información de EFE