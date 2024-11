“Sentí que me apuñalaron por la espalda”: Gaspar Valverde sobre su conflicto con Navia

Pantallazo

En el año 2019, Karina Vignola y Gáspar Valverde se enfrentaron a una guerra mediática contra Álvaro Navia, exsocio del humorista uruguayo, cuando quedó desvinculado de Polémica en el bar.

Gaspar Valverde salió en una comunicación vía Zoom para Algo contigo. Allí el comunicador habló del conflicto con el actor. “Lo terminé porque no quería hacerme más mala sangre. Fue un momento muy triste, muy doloroso. Sentí que me apuñalaron por la espalda. Yo podía haber seguido y haber hecho más cosas. Preferí abrirme del tema. No iba a ser sano para mi salud”, comenzó.

Luego, el conductor reveló que Navia también se distanció de otras personalidades, que eran sus amigos. “Con Sebastián Almada hablé, tiene algunos reparos y con algún otro colega argentino, uruguayo, que trabaja allá también”, contó.

“No le deseo lo peor, pero él vino acá y a larga sentí que me utilizó para lograr alguna cosa. Y cuando no le funcionó, cuando no le pintó más agarró los bolsos y se fue. No va en mi ADN. Soy un tipo de códigos, que siempre está pendiente de los compañeros, de los amigos que quedan sin laburo y remándola”, agregó.

Para cerrar, Valverde se refirió a la actitud que tuvo Navia cuando él fue desvinculado de Polémica en el bar (Canal 10). “Lo hice con él. Cuando me llama negociamos el formato entre mil reuniones hasta que lo logré. Después se encuarenteno, yo remé para vender el producto, lo vendí. Él se encuarentenó allá. Le giraba el dinero. Tuve actitudes de llevarlo al hotel, de traerlo. Le conseguí un colegio, un lugar donde vivir, clientes. Exponerlo un poco más porque hacía muchos años que él estaba allá y sentí que la devolución no fue buena”, concluyó.

