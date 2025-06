¿Ruge o tropieza? Primeras reacciones a Jurassic World Rebirth dividen a la crítica

Pantallazo

La prensa especializada ya vio Jurassic World Rebirth y las primeras reacciones en redes anticipan un estreno que divide aguas. Para algunos, la nueva entrega de la saga iniciada en 1993 es una digna heredera del legado de Spielberg; para otros, apenas un producto más sin alma.

Dirigida por Gareth Edwards (Rogue One, Godzilla), la película cuenta con Scarlett Johansson, Jonathan Bailey y Mahershala Ali en los roles principales, y se sitúa cinco años después de los eventos de Jurassic World Dominion.

Entre los elogios, destaca la crítica de Jazz Tangcay (Variety), quien la calificó como “un triunfo rugiente y una entrada perfecta a la franquicia”. Destacó los nuevos dinosaurios —especialmente uno llamado Dolores— y el homenaje visual a la cinta original. “Algunos dan miedo de verdad”, escribió.

En la misma línea, Perri Nemiroff definió a Rebirth como “una ganadora” y celebró que Edwards haya equilibrado efectos digitales con locaciones reales y rodaje en película, lo que otorga “una textura táctil que remite al filme de 1993”.

Sin embargo, no todo fue entusiasmo. John Flickinger, del canal de YouTube The Flick Pick, fue lapidario: “Solo es una sucesión de escenas olvidables que no llevan a ningún lado”, escribió. Cuestionó la falta de química entre los personajes, la “historia sin corazón” y la estructura “dictada por una lista de control de estudio”.

La trama gira en torno a un grupo de científicos y mercenarios que viajan a una isla prohibida para recolectar sangre de dinosaurio, clave para desarrollar una cura contra enfermedades cardíacas. El guion fue escrito por David Koepp, autor de los libretos de Jurassic Park (1993) y The Lost World (1997).

En paralelo, Johansson reveló en entrevista con Vanity Fair que perseguía el papel desde hacía años. “Dormí en una carpa de Jurassic Park en mi habitación por un año. Cada vez que anunciaban una nueva película, le decía a mis agentes: ‘Estoy disponible’”, contó.

Jurassic World Rebirth se estrena en cines el 2 de julio, de la mano de Universal Pictures. Resta ver si el público se inclina más por el rugido o por el bostezo.