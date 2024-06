¿Romance entre dos ex Gran Hermano? Coty Romero y Nacho Castañares respondieron a rumores

Pantallazo

Ya hace unos meses que los rumores del nuevo romance entre Coty Romero y Nacho Castañares vienen rondando, principalmente luego de que se los haya visto besándose en una fiesta a finales de febrero. Ambos dijeron en ese momento que ese beso no significaba nada.

Ahora, la polémica reflotó porque Nacho posteó una historia de Instagram el 5 de junio en el que se lo veía a él con un paquete de comida y a Coty en un ascensor.

A partir de esta publicación, ambos fueron consultados sobre qué es lo que realmente pasa entre ellos.

A Nacho le preguntó Pilar Smith en el programa que conduce el ex hermanito Fuera de joda, de Telefe. “¿Podemos confirmar que estás saliendo con Coty?”, fue directa la periodista, y el interrogado comenzó a reírse y evadir el tema. “Yo hoy a la mañana vi una foto en un ascensor, que fueron con Coty a buscar al delivery y todos aseguran que sería la confirmación de un romance”, agregó Smith y volvió a preguntar.

“No, no estoy saliendo con Coty. ¿Estoy compartiendo cosas con Coty? Sí. Eso es obvio porque la gente nos ha visto en diferentes lugares. No estoy saliendo con Coty porque no lo considero como ‘saliendo’. Nos estamos viendo con Coty”, contestó Castañares. “Somos amigos, no siento que haya que ponerle título a algo porque somos personas que estamos disfrutando. Nos estamos viendo, pero hasta ahí”.

Por su parte, Coty fue consultada por LAM luego de que Ángel de Brito le dijera: “Bueno, te felicito por el noviazgo, también, qué suerte”. “No, no hay noviazgo”, manifestó rápidamente.

“No nos importa mucho lo que puedan llegar a decir. Entonces nos mostramos porque sabemos lo que está sucediendo”, agregó.

“Nosotros estamos solteros, solos hace un montón de tiempo. Los dos pasamos por cosas difíciles y no hablo de la relación que él tuvo con la Tora, sino de tiempo pasado. Yo la consideraba una amiga y mucha gente puede decir que está mal lo que estoy haciendo, pero una no elige qué sentir. Además, mis amigas realmente son las que conozco desde los cuatro, seis años”, comentó Coty sobre la relación con su excompañera de Gran Hermano.

“No hay nada. A mí tampoco me gustaría empezar una relación en este momento de mi vida, que tengo muchos proyectos, mucho laburo, gracias a Dios. Estoy muy enfocada en eso. Creo que ninguno de los dos quiere. Y el día que surja, si es que surge, vemos”, concluyó la nota Coty.