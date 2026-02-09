“Revoleé el bikini”: Graciela Alfano hizo topless en la playa nudista Chihuahua

Pantallazo

Graciela Alfano volvió a ser noticia durante su estadía en Punta Ballena, en la que se mostró plena y sin prejuicios al visitar la reconocida playa nudista Chihuahua.

A los 73 años, la actriz compartió en sus redes sociales imágenes en topless, celebrando la libertad, el disfrute y la conexión con la naturaleza, y generando una fuerte repercusión entre sus seguidores.

La diva se alojó en los domos de la zona y relató parte de la experiencia en primera persona. “Recompensas extra, muy cerca de la famosa playa nudista Chihuahua, donde, por supuesto, revoleé la bikini al agua”, escribió, acompañando sus palabras con postales que rápidamente despertaron elogios y comentarios.

Graciela Alfano es una de las figuras más destacadas del espectáculo argentino. Su extensa carrera incluye décadas de éxitos en cine, televisión y teatro, y que la consagró como un ícono indiscutido de los años ochenta. Protagonizó películas como La gran aventura, El gordo catástrofe, Fotógrafo de señoras y La aventura de los paraguas asesinos, entre otras; y continúa vigente gracias a su personalidad arrolladora y su espíritu libre.