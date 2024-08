“Qué pregunta de mierda”: reacción de Rosina Beltrán a Florencia Márquez en Algo contigo

Pantallazo

Rosina Beltrán estuvo de invitada en Algo contigo. Allí, la exparticipante de Gran Hermano contó su experiencia en la casa y tuvo un ida y vuelta con Florencia Márquez, que está reemplazando a Anahí Lange, que se encuentra de vacaciones en Brasil.

“Ro, la gente decía si te hacías o si no te hacías [la niña] en Gran Hermano, y entre todo eso se habló de un diagnóstico médico, por decirlo de algún modo, que era adolescencia tardía o algo así. ¿Es real? Médicamente, ¿existe eso?”, le dijo Márquez.

En ese momento, la modelo quedó shockeada y no dudó en hacerle frente a la consulta de la panelista. “Pará, me estás dejando descolocada. ¡Qué pregunta de mierda!”, fue la reacción de Rosina.

“Porque se hablaba de que eras como muy infantil, por decirlo de algún modo. Y como que existió cierto diagnóstico”, le explicó Márquez a la exconcursante del reality de Telefe.

“No, la realidad es que no. Me estoy enterando acá. Sí tengo mi lado de inocente, infantil. Me encanta tenerlo, y ojalá lo pueda conservar toda mi vida. Pero no, no hay ningún diagnóstico. La gente habla muchas cosas. Se dicen muchas cosas horribles. Pero, por favor, hay que tener mucha consideración con las cosas. Ya estoy curada de espanto”, cerró.