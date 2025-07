“¡Qué nervios!”: Ana Inés Martínez adelantó su vuelta a la televisión en un reality

Pantallazo

La periodista deportiva y expanelista de Punto Penal, Ana Inés Martínez, confirmó que será parte del ciclo de Bake Off Uruguay que tendrá su primera edición de famosos.

En su cuenta de Instagram, Martínez publicó un video en donde contó su historia con la cocina, no sin antes sincerarse. “¡Qué nervios!”, publicó.

“Llegó el momento de contarles. Estas tortas hermosas me las hacía mi abuela, la repostera más famosa de Rocha. Mis cumpleaños eran una obra de arte. Nadie quería faltar para no perderse estas tortas”, recordó.

En tal sentido, reconoció que siempre estuvo “vinculada a la cocina” con su abuela. “Yo a veces hacía que la ayudaba”, posteó. De todas formas, agregó que se olvidó “de todo”. “Hoy no sé ni prender el horno”, remarcó. “La única relación que tengo con la cocina son estas fotos, pero me animé igual”.

“Voy a estar en Bake Off famosos por Canal 4” anunció. “Abuela, espero que me ilumines y prometo no arruinar demasiado tu receta”, soltó.

“Acepto tips, recetas que no fallen y sobre todo buena onda para que no me echen al menos en la primera gala. Espero que estén ahí del otro lado acompañándome”, sentenció.

El programa de pastelería, que ya lleva tres ediciones, contará esta vez con 16 figuras del espectáculo, los medios y el deporte, que competirán por demostrar su talento culinario. En Algo contigo, Luis Carballo reveló parte del elenco con un sobre sorpresa: Federico Paz, Guillermo Lockhart, Horacio Rubino, Pablo Arnoletti, Rodri Suárez, Emilia Díaz, Lola Moreira y la propia Martínez, ya se encuentran confirmados.

