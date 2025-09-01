“Que la última imagen sea decorosa y no deplorable”: Goñi sobre escupitajo de Suárez

Montevideo Portal
Luis Suárez protagonizó una acalorada discusión este domingo a la noche en la final de la Leagues Cup, entre el Inter Miami y Seattle Sounders, donde este último derrotó al equipo del uruguayo por 3-0.
En el cierre del encuentro, el delantero salteño discutió con Obed Vargas, juvenil rival de 20 años, quien se burló en su cara, lo que llevó a algún cruce verbal con sus compañeros. Sin embargo, en un momento determinado, Suárez escupió a Gene Ramírez, integrante del equipo de seguridad de Seattle Sounders.
El hecho, que generó todo tipo de reacciones en redes, llevó al periodista de Tenfield y Radio Oriental Javier Máximo Goñi a criticar al futbolista, ex-Nacional, por su accionar.
En su cuenta de X, el relator señaló: “Enorme tristeza. Voló muy alto. Alegró en decenas de partidos históricos. Hora de reflexionar”.
“Apura la biología. Que la última imagen sea decorosa y no deplorable”, criticó.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]