“Que la última imagen sea decorosa y no deplorable”: Goñi sobre escupitajo de Suárez

Luis Suárez protagonizó una acalorada discusión este domingo a la noche en la final de la Leagues Cup, entre el Inter Miami y Seattle Sounders, donde este último derrotó al equipo del uruguayo por 3-0.

En el cierre del encuentro, el delantero salteño discutió con Obed Vargas, juvenil rival de 20 años, quien se burló en su cara, lo que llevó a algún cruce verbal con sus compañeros. Sin embargo, en un momento determinado, Suárez escupió a Gene Ramírez, integrante del equipo de seguridad de Seattle Sounders.

El hecho, que generó todo tipo de reacciones en redes, llevó al periodista de Tenfield y Radio Oriental Javier Máximo Goñi a criticar al futbolista, ex-Nacional, por su accionar.

En su cuenta de X, el relator señaló: “Enorme tristeza. Voló muy alto. Alegró en decenas de partidos históricos. Hora de reflexionar”.

“Apura la biología. Que la última imagen sea decorosa y no deplorable”, criticó.

