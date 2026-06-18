“Precios para el infarto”: tajante descargo de Cami Rajchman en Miami durante el Mundial

Mientras se encuentra en Estados Unidos para hacerle el aguante a la Selección Uruguaya en su travesía por el Mundial, Cami Rajchman no ocultó su frustración con el destino. A través de un video publicado en su cuenta de TikTok bajo el título “Sacándole la careta a Miami”, la conductora y cantante uruguaya expuso el lado B de la famosa ciudad de Florida, apuntando sin filtros contra el clima sofocante, el estado de las playas y los elevadísimos costos.

“Hablemos de lo malo de Miami. Hace un calor insoportable de estar en la calle y una humedad que te deja el pelo mota”, arrancó diciendo Rajchman, visiblemente afectada por las condiciones climáticas del verano estadounidense, que complican cualquier paseo al aire libre.

Uno de los puntos en los que la comunicadora hizo mayor hincapié fue el impacto económico que representa el día a día para los turistas, especialmente al momento de trasladarse o consumir dentro de los eventos deportivos. “Los precios para el infarto. La cosa más barata vale 10 dólares. Un Uber al estadio 80 dólares solo ida”, detalló sobre los desorbitantes valores de movilidad. Además, sumó un ejemplo concreto de lo que cuesta consumir en las canchas norteamericanas: “Para que tengan referencia de precio, una cerveza chica en el estadio la pagué 18 dólares. Está caro”.

Para cerrar su descargo, Cami derribó el mito de las playas perfectas de Miami, advirtiendo a sus seguidores sobre un fenómeno natural que arruina la experiencia de los bañistas si no se elige bien el horario.“Lo peor de todo, las playas. Están llenas de sargazo. Hay que saber a qué playas ir. Podés llegar a las 9 de la mañana que están bien, pero a las 12 del mediodía están fatal”, sentenció.