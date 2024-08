“Planeé todo para tener una vejez digna”, Guido Suller contó su método para ahorrar dinero

Pantallazo

El mediático argentino Guido Suller, que es de profesión arquitecto y quien también trabajó como tripulante de cabina en aerolíneas, contó en una reciente entrevista lo metódico que fue para ahorrar dinero, lo que según expresó ahora le permite vivir sin sobresaltos. Además, en una charla con Infobae, detalló que su hermana Silvia, en cambio, gastaba todo el dinero que le ingresaba cuando estaba en lo más alto de su carrera.

“No me comparo con Silvia porque fue una gran estrella en los ‘90 y fue poco inteligente en el sentido de que el cuerpo se termina. No supo invertir su dinero y no supoaggiornarse”, dijo en un pasaje de esa entrevista. “Silvia, por ejemplo, hacía la temporada en Carlos Paz y se alquilaba un castillo. En la puerta había una limusina con un chofer y ella se llenaba de oro, de brillantes, de pieles, de joyas y vivía como una reina. Yo le decía: 'Ay Silvia por favor. ¡Ahorrá un poco que esto se va a terminar!'. Ella me decía: '¿Qué se va a terminar? ¡Mirá, me llaman de todos lados!', agregó de inmediato.

Luego Guido Suller contó que él, por su parte, planeó “todo para tener una vejez digna”. “Silvia ganaba 10 y gastaba 11. Yo gano 10 y gasto 8 porque sé que esto se puede llegar a terminar y también se puede llegar a terminar mi trabajo como arquitecto y se terminó mi carrera como tripulante. Soy jubilado”, apuntó.

Suller contó que hoy en día su hermana también es jubilada, pero recibe “la mínima” como pensión.

Consultado sobre si la ayudaba en la actualidad, el mediático dijo que eso ya lo hizo en otra etapa de su vida, y consideró que ahora “la mayor responsabilidad es de sus hijos”.

